La cuestión de confianza del próximo jueves como tabla de salvación de unos presupuestos municipales para este año que la oposición rechaza. Así es como queda la situación del proyecto de las cuentas elaborado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila para este año después de la celebración este lunes del Pleno extraordinario en el que PP, PSOE y VOX mantuvieron el sentido de voto ya anunciado en la Comisión de Hacienda, por lo que se rechazó por 14 a votos a 11 un presupuesto que sigue la ruta anunciada desde hace meses y entrará en vigor de manera automática cuando transcurra un mes a partir del próximo jueves, siempre y cuando la oposición no presente una moción de censura, cuestión que los propios implicados dan por imposible.

Los cuatro grupos con representación municipal siguieron el guión anunciado en el debate de la sesión plenaria. Desde el equipo de gobierno de Por Ávila se reconoció que no son los presupuestos que el propio partido querían, pero se defendió que son los únicos posibles ante el bloqueo de una oposición que se mantuvo inmóvil en sus planteamientos de dar un "no" claro y rotundo a esas cuentas.

Defendió la teniente de alcalde de Hacienda, Ángela García Almeida, el trabajo realizado por su equipo para, con base a las ordenanzas aprobadas en febrero, elaborar un presupuesto por un importe de 64 millones de euros, suficientemente explicado y pormenorizado semanas atrás, y que es necesario aprobarlo porque "con un presupuesto prorrogado no se puede acudir al crédito para financiar unas inversiones que ya están en marcha y porque tampoco podemos acudir a las subvenciones europeas". García Almeida destacó el hecho de que "son los únicos presupuestos posibles y que existen, porque los grupos de la oposición no han presentado alternativa alguna", posición que el portavoz de Por Ávila, José Ramón Budiño, refrendó en su intervención, comentando que "al no aprobarse nuestra propuesta de actualizar tasas e impuestos", la oposición colocó al Ayuntamiento en la situación actual de "parálisis que está castigando a la ciudad", a pesar de que "nosotros hemos demostrado que sabemos gobernar con otras formaciones cuando hay disponibilidad por su parte, como pasó en el anterior mandato con Ciudadanos". Budiño defendió que "claro que hay un modelo de ciudad, que se demuestra con todas las actuaciones que se están llevando a cabo" y puso como ejemplo de "buena gestión económica" el hecho de que "la deuda financiera del Ayuntamiento cuando llegamos en 2019 era de 30,3 millones y ahora es de 25,3". El portavoz de Por Ávila, para finalizar, aseguró que "esta situación es responsabilidad de todos los concejales y tenemos la obligación de llegar a acuerdos".

Ninguna de las tres formaciones de la oposición compartió este diagnóstico del equipo de gobierno, al que criticaron desde diferentes flancos. El portavoz del Partido Popular, Jorge Pato, se centró en el hecho de que "no es el presupuesto que Ávila necesita, sino el que Por Ávila necesita por su herencia de improvisación y despilfarro", después de "un mandato perdido con miles de euros llegados de fondos europeos que consiguió el Partido Popular y que los abulenses ven cómo se han tirado por el desagüe". "Están ante su herencia, que la sufren todos los abulenses, después de que en campaña electoral mintieran de forma descarada", afirmó Pato, quien criticó el hecho de que "usen a la oposición o bien como escudo culpándonos de su gestión, o bien ignorándola cuando reciben un reproche unánime como es el caso ahora". De cara a la cuestión de confianza del jueves, el portavoz popular insistió en el mensaje ya hecho público por su partido de que "si el problema para la elaboración del presupuestos fueron las ordenanzas, debería de haber estado vinculada a las ordenanzas y no al presupuesto, pero no no se atrevieron por lo que ello conlleva". Pato finalizó contestando a Ángela García diciendo que "este no es el único presupuesto, sino el que ustedes quieren".

El PSOE razonó su negativa basándose en lo que su portavoz Eva Arias aclaró que eran "tres incumplimientos" de XAV con su grupo después de que los socialistas permitieran, con su abstención, que se aprobara la nueva tasa de basuras, a cambio de unas medidas que Arias aseguró que no se habían cumplido. "Los presupuestos llegan cuatro meses tarde", comenzó diciendo la portavoz del PSOE, "muestra de que el equipo de gobierno no tiene ninguna planificación" y tampoco capacidad para "llegar a acuerdos, porque le recuerdo que gobiernan en minoría y son ustedes los que tienen que tomar decisiones y negociar". Además, dijo Arias, "han faltado a su palabra con nosotros, el único partido que les apoyó con la abstención para la aprobación de la tasas de basuras". Desde la bancada socialista se recordó a Por Ávila que "se comprometieron" a no recortar en la ayuda a domicilio, mantener las actividades deportivas del programa Kedada 3.0 y dotar presupuestariamente a la moción aprobada en septiembre del año pasado para subsanar los problemas que se detecten en el carril bici de la zona sura, cuestiones todas, que según Arias, "XAV no ha cumplido", por lo que "ante esta situación, no podemos apoyar los presupuestos" ya que "no vamos a consentir el recorta a los más necesitados" y porque "tampoco muestran interés de crear políticas que generen empleo".

Por último, José Manuel Lorenzo Serapio, portavoz de VOX, explicó la postura negativa de su formación insistiendo en que "no es el presupuesto que Ávila necesita" y también en que "sin medidas de ejemplaridad política, no vamos a aceptar que se hagan recortes salvajes al tejido asociativo de la ciudad, al que van a hundir". Para el portavoz de VOX, "Por Ávila no tiene estrategia ni modelo de ciudad, no sabemos lo que quiere. Sólo se preocupa de la lucha fratricida contra sus antiguos compañeros del PP, y los abulenses son la carne de cañón de esa pelea y los que están sufriendo la irresponsabilidad de su gestión". Según Serapio, "PP y PSOE hundieron en la miseria a Ávila y ahora con Por Ávila seguimos excavando para hundirnos más", y preguntó al equipo de gobierno "de qué ha valido su gestión si estos no nos los presupuestos que quieren" y pidió que "gobiernen, porque son ustedes el equipo de gobierno", y porque "no va a haber ninguna moción de censura, y lo saben"