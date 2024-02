La falta de presupuesto para 2024 en el Ayuntamiento de Ávila sigue dejando damnificados. Después de que los organizadores del Festival de Cortometrajes Ciudad de Ávila y del Certamen de los Toques de la Pasión denunciaran públicamente que la retirada o reducción drástica de la ayuda que recibían del Consistorio impedía la celebración de ambos eventos, ahora es el Grupo de Enfermos Alcohólicos Rehabilitados de Ávila (Geara) el que levanta la voz para alertar de que su labor corre «serio peligro» por el mismo motivo.

«Se nos ha comunicado por parte del Ayuntamiento que el convenio anual no se va a firmar y eso implica que Geara no va a recibir los 10.000 euros que hasta ahora veníamos destinando a pagar el alquiler anual de nuestra sede», explica Maite Martín, coordinadora de Geara y trabajadora social de la entidad desde hace tres décadas. «Nos ha caído como un jarro de agua fría porque si no se paga el alquiler pueden llegar a echarnos del local», advierte.

Precisamente es en la sede situada en la calle San Juan de la Cruz donde Geara presta servicio en la actualidad a 162 pacientes con problemas de adicción al alcohol, «distribuidos en tres grupos de terapia a la semana, consultas individuales con el equipo técnico y también atención a sus familias», detalla Martín, que ya ha intentado una rebaja del precio del alquiler que ha resultado infructuosa. «Estamos en un callejón sin salida», advierte la coordinadora de Geara, que subraya que la entidad es «si no la más antigua, de las más antiguas de Ávila, se fundó en el año 1969 y desde entonces no ha dejado de funcionar en la ciudad» para ofrecer una salida a las personas con problemas de adicción al alcohol.

Dado lo grave de la situación, Geara está buscando una solución alternativa, pero no será inmediata. «Hemos contactado con UNAD, que es una red de ongs que intervienen en el ámbito de las adicciones, a través de ellos trataremos de gestionar otro tipo de ayudas, pero si las conseguimos como pronto entrarán en el año 2025 y nosotros tenemos que pagar nuestro alquiler de 2024», alerta.

Precisamente para recaudar fondos también se han puesto a trabajar en una carrera popular que incluirá una marcha a beneficio de Geara, prevista para el 26 de mayo, pero «no creo que con lo que recaudemos nos dé para el alquiler de todo el año», admite. Pese a todo, anima a los abulenses «a participar en apoyo de Geara», afirma su coordinadora.

Ella asegura que el resto del tejido asociativo está en la misma situación, aunque de momento nadie más haya levantado la voz. «Hago un llamamiento al resto de asociaciones y al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento a sentarnos juntos para tratar de buscar una solución a esta situación», plantea.