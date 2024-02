Dos autores abulenses, la poeta Ángela Segovia y el poeta y aforista Mario Pérez Antolín, han sido seleccionados como finalistas del Premio de la Crítica de Castilla y León 2024, certamen literario convocado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua que tiene como objetivo reconocer la calidad literaria de un libro publicado por autores de nuestra comunidad autónoma durante el año 2023. La decisión fue hecha pública este viernes por la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, que informó también que la reunión final de jurado y el anuncio del fallo tendrán lugar el próximo 20 de marzo.

El libro de Mario Pérez Antolín incluido esa lista es La serenidad al fin, su sexto trabajo dedicado al género del aforismo, un conjunto de reflexiones definidas por «la esencialidad y la profundidad» en el que destila la sabiduría vital e intelectual de una vida con muchas horas de reflexión.

Manifestó ayer el escritor abulense que estar en esta lista de finalistas «me ha sorprendido y me ha hecho mucha ilusión, porque no me lo esperaba», en parte por tratarse de «un libro de aforismos, un género que creo que es la primera vez que entra entre los nominados al Premio de la Crítica de Castilla y León».

Dos abulenses, finalistas del Premio de la Crítica - Foto: David GonzálezTeniendo en cuenta que «en casi todos los premios literarios los géneros que dominan son la narrativa y la poesía, y un poco también el teatro y el ensayo, el hecho de un género más modesto, como es el aforismo, haya sido nominado es algo que me satisface mucho, más que por mí por el género, porque es quizá un reconocimiento a la importancia que está tomando últimamente, después de mucho tiempo oculto a pesar de que en nuestro país ha habido eximios cultivadores del aforismo que han dado grandes libros».

Además de lo que puede suponer de «reconocimiento a un género que la verdad es que ha sido un poco marginal, y que en los últimos años ha empezado a tener una cierta notoriedad o incluso una cierta relevancia», añadió Pérez Antolín que «supongo que también el jurado habrá visto en este libro alguna calidad, y en mi forma de escribir también habrán visto que tiene alguna notoriedad en algún aspecto».

poesía narrativa. El libro de Ángela Segovia elegido como finalista es Jara Morta (editorial La Uña Rota), definido como «una poesía con nuevos registros, sin perder la inocencia y el pensamiento sobre el lenguaje y el mundo interior y exterior».

La protagonista de Jara Morta es una mujer que regresa a un claro del bosque donde, años atrás, su abuelo había construido una cabaña, pero no lo hace sólo una vez sino tantas que la cabaña se reconstruye como guarida imprescindible, incardinado todo ello en un paisaje que habla del miedo y de la ausencia, pero tras ellos del refugio necesario para ser uno mismo. La obra, destacó ayer Mar Sancho, «está escrita con fragilidad, con un misticismo intenso y actualizado y con el pálpito del contacto con la tierra, la vegetación y los vestigios de las piedras», conformándose como un «libro que es una obra de luto y naturaleza» y «también un compendio de dibujos en palabras y de ritmos que conforma un lenguaje tan propio como reconocible». A través de una poesía narrativa, «la autora establece un yo lírico que entremezcla vida y ficción, belleza y verdad».

Ángela Segovia publicó en 2008 su primer poemario, ¿Te duele?, que ganó el V Premio de Poesía Joven Félix Grande, y en 2016 La curva que se volvió barricada, galardonado con el Premio Nacional de Poesía Joven porque, según manifestó el jurado, representaba «la apertura de la poesía española hacia nuevos caminos que tienden puentes con nuevas formas de expresión artística y con la poesía hispanoamericana».

Los otros ocho libros seleccionados como finalistas del premio son El corazón del cíclope, de Jose Antonio Abella (editorial Menoscuarto); Literatura barata, de Alejandro Cuevas (Menoscuarto); La sombra de la tierra, de Elvira Mínguez (Espasa); Ritual de la inocencia, de José Luis Puerto (Reino de Cordelia); Helena, de Luis Artigue (Eolas); Los muertos no respetan el descanso, de María Velasco (La uña rota); La belleza de traducir... poesía, de Natalia Carbajosa (Eolas), y La Habitación del Capitán, de Encarnación Pisonero (Ars Poetica).