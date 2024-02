El PSOE rechaza los presupuestos del Consistorio de Piedrahíta

El Pleno del Ayuntamiento de Piedrahíta rechazó el pasado 8 de enero, con 5 votos en contra (PSOE-XAV) y 4 a favor (PP), los presupuestos presentados por el equipo de gobierno «por considerar que no reflejan la situación presupuestaria y económica real del ayuntamiento», según se ha manifestado desde el PSOE a través de un comunicado de prensa.

En dicho comunicado, el grupo municipal socialista considera que «establecer partidas de gasto con importes inferiores a los ya comprometidos para el año en curso no es el camino correcto para realizar una gestión rigurosa y coherente de las cuentas públicas».

Según apuntan desde el PSOE, «tras un mes desde el rechazo de los presupuestos presentados, aún desconocemos las intenciones del equipo de gobierno en relación con las cuentas públicas».

En las últimas legislaturas, siguen diciendo, «los presupuestos presentados y aprobados por el PP han sido un sin sentido que, en numerosas ocasiones, han necesitado de modificaciones presupuestarias por hechos previsibles y no extraordinarios». Y añaden que «reflejar con la mayor exactitud posible los gastos comprometidos de carácter ineludible es básico. La ley de equilibrio presupuestario es clara, no podemos gastar más de lo que ingresamos. Debemos realizar un esfuerzo para racionalizar tanto ingresos como gastos y poder saber de cuánto dinero disponemos. Desde el PSOE insisten en que «no estamos dispuestos a aprobar unas cuentas presupuestarias que, a sabiendas, reflejan una imagen totalmente distorsionada e irreal de las cuentas y la economía del pueblo. Eso no es ser riguroso con el dinero público.

También recalcan que «desconocer de cuánto dinero dispone el ayuntamiento para poder afrontar las necesidades de la población es inaceptable para nuestro grupo puesto que impide afrontar seriamente» distintos temas. Entre ellos recogen «el arreglo de la red de suministro de agua potable del municipio, planificar una oferta cultural de calidad, renovar ferias y festejos que carecen de ideas novedosas y convertirlos en verdaderos escaparates de calidad tanto para vecinos como visitantes;potenciar el turismo como motor de desarrollo económico realizando acciones que permitan ayudar a desestacionalizar la demanda, concentrada actualmente en los meses de julio y agosto, o dar solución a infraestructuras totalmente deficitarias como el albergue Gabriel y Galán y otros edificios municipales». Por este motivo, afirman que «no presentar unos presupuestos ajustados y reales y obligarnos, por ello, a prorrogar los del año pasado es una irresponsabilidad del equipo de gobierno que no piensa ni en las necesidades de su población ni en cómo darles solución».