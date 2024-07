El Adolfo Suárez, inicio de trayecto de un nuevo curso

El Real Ávila regresa al lugar de los hechos, al estadio donde logró el mayor éxito de las últimas dos décadas, al Adolfo Suárez, a su casa. El club encarnado disputa esta tarde (19,30 horas) su primer amistoso de la pretemporada y lo hace frente a Unionistas de Salamanca, un rival de superior categoría. Un arranque fuerte, aunque no sea aún un encuentro de competición, para que los jugadores estén enchufados incluso desde un mes antes del inicio de la temporada oficial. Hay ganas entre la plantilla encarnada de volver a jugar un partido otra vez en el Adolfo Suárez. «Los futbolistas que continúan con respecto al año pasado tienen muchas ganas de volver a pisar el Adolfo Suárez después del día del ascenso y los nuevos tienen ganas de pisar un escenario nuevo y, además, en otra categoría», afirmó Miguel de la Fuente, el técnico del Ávila.

Para este primer choque, De la Fuente ha convocado a 22 de los 28 hombres con los que ha trabajado en esta primera semana de entrenamientos. La idea es que todos disputen algunos minutos para que vayan ganando sensaciones de cara al inicio de la temporada. Y también servirá para que aquellos que están a prueba traten de convencer al entrenador vallisoletano de que tienen hueco en la plantilla del próximo curso. «Es momento de dar oportunidades a todos, de ver cosas, de equivocarse y de acertar», considera.

El comienzo de pretemporada no es nada sencillo. Unionistas, además de ser un rival de Primera Federación (igual que la Segoviana, contra quien juega el Ávila el próximo miércoles), llevan más sesiones de entrenamiento y están más rodados que los encarnados, ya que su liga comienza en apenas un mes (el 25 de agosto). Sin embargo, De la Fuente se muestra tranquilo porque la pretemporada pasada también comenzó parecido y, a final de año, el equipo logró el ascenso. Así que no hay que preocuparse y mucho menos si el resultado no es el esperado. «Queremos trabajar ciertos conceptos, vernos un poco superados y bajar los pies a la tierra. Ahora al principio queremos trabajar los conceptos defensivos y, a partir de ahí, ir creciendo», explicó De la Fuente.

Quizás hoy sea pronto para verlo, pero el entrenador avanza que el equipo va a continuar con la línea de juego del curso pasado: un conjunto difícil de ganar, presionante, atrevido, con personalidad y con calidad. «La idea es que mantengamos las señas de identidad del año pasado. Sin embargo, durante la pretemporada vamos a plantear diferentes planes de partido con los que nos podemos encontrar a lo largo de la temporada», comentó.

Una temporada que se presenta exigente para el Real Ávila como recién ascendido que es. De la Fuente considera el inicio del curso clave para no ir con apuros y tratar de asegurar lo antes posible el objetivo de la permanencia. «Es una categoría que es un premio tremendo para nosotros.Cada partido va a ser un reto y eso es muy bonito», afirmó De la Fuente. Solo desde la humildad se podrá conseguir alcanzar la meta. Pero para ello deben llegar preparados al primer partido oficial. Hoy se pone en marcha el Real Ávila 2024-25.