Una banda que sigue creciendo

Tienen ganas de que se les escuche, de que su música llegue a cuanta más gente posible. Son jóvenes y están decididos a comerse el mundo. Les hablamos de la banda abulense Upperlips, cuyos miembros siguen dando pasos decididos en su carrera. Unos pasos que ahora les han llevado a renovar parte de la banda, con la incorporación de tres nuevos miembros.Entre ellos destaca la que ya lleva la voz cantante de Upperlips, Víctoria Mesonero, responsable también de su propio proyecto, 'No cantes Victoria', y junto a los que llegan también Eduardo Durá, a la guitarra y Daniel San Pablo, a la batería.

Sergio Grande, en el bajo; Miguel Lizana, con el saxofón; y Diego Pindado, a los teclados, completan el sexteto de este grupo abulense por los cuatro costados, que ahora tiene la satisfacción de anunciar que, en breve, presentarán tres temas nuevos.

Se trata de 'Royal', 'Buscando el norte' y 'Make me scream', tres nuevas canciones que podrán comenzar a escucharse a partir del 12 de abril en Spotify, y que sólo unos días más tarde, el 19 de ese mismo mes, estarán disponibles asimismo en Yotube.

Con una de ellas, además ('Buscando el norte') los chicos de Upperlips se lanzan también a cantar en español, su lengua materna. Potente en la voz de Victoria Mesonero, este tema se convierte en un nuevo jalón en el camino de una banda que bebe del pop, el jazz y la música electrónica y cuyos miembros compaginan su pasión por la música con sus respectivas ocupaciones laborales y estudiantiles.

Tienen tantas ganas de llegar a un gran público, que no dudan en decir sí a todas las iniciativas y citas interesantes de las que tienen conocimiento.

Así, este mismo verano, Upperlips se subía por primera vez al escenario delSonorama Ribera, en Aranda de Duero (Burgos). La edición número 26 de uno de los festivales más importantes de Castilla y León contó por vez primera con la banda abulense, que aprovechó para presentar su disco nuevo, 'Your time', grabado precisamente allí, en Aranda. En su actuación tampoco faltaron dos temas del primer disco ('Make it all work') el que lleva el nombre de ese trabajo, y 'Don't you ever come back', así como el single que publicaron entre medias de ambos trabajos, 'Shut up kid'.

arte joven. Hace ahora un año, Diario de Ávila informaba también de que Upperlips había quedado finalista en el programa 'Arte Joven' de la Junta, que busca, sobre todo dar a conocer el talento joven de la región. En aquella ocasión volvieron a casa con una mención de honor y con la satisfacción de haber sido incluidos en el Catálogo de Jóvenes Artistas.

Y hace sólo unos días, Upperlips se quedaba a las puertas del Viña Rock, al haber sido incluidos entre los 20 finalistas de los que, finalmente, sólo acuden dos a la cita.

Sienten que les queda poco para lograr dar el gran salto. Y para ello siguen trabajando a diario desde Ávila. Desde aquí, les mandamos todo nuestro apoyo.