Juan Mayorga gana un premio Le Maschere del Teatro Italiano

Los premios Le Maschere del Teatro Italiano, galardones de especial relevancia en el mundo de la escena en ese país que cuenta con 22 años de vida –por su relevancia son popularmente conocidos como los 'Óscar' de la escena italiana–, han creado para su edición de 2024 un reconocimiento de ámbito internacional, denominado Maurizio Scaparro en reconocimiento a ese gran director de cine y teatro, el cual ha recaído en esta primera vez que se falla en el dramaturgo Juan Mayorga.

Trece categorías finalistas y tres premios especiales definen el recorrido de estos premios, en los que por primera vez se ha concedido ese galardón especial que lleva el nombre de quien fue un director, crítico teatral y político, pero sobre todo un hombre de teatro muy querido y conocido internacionalmente que falleció en el año 2023.

Los méritos que han llevado al dramaturgo de raíces abulenses Juan Mayorga a ser el merecedor de este Premio Maurizio Scaparro son, según explicó el jurado, ser un autor «ecléctico y de gran protagonismo» que está «considerado uno de los autores más representativos de nuestro tiempo».

La ceremonia de entrega de estos premios tuvo lugar el pasado 5 de septiembre, y a ella asistió Juan Mayorga para recoger un galardón que se suma a la larga lista de reconocimientos que ha atesorado hasta el momento por la gran calidad y profundidad de su escritura, siempre definida por una profunda humanidad y un cuestionamiento de la realidad comúnmente aceptada, y que le ha convertido en el autor de teatro vivo en castellano más representado a nivel internacional en los últimos años.

«un gran honor». En el breve discurso que pronunció cuando subió a recoger el premio, Juan Mayorga, que tuvo la deferencia de hablar en italiano, manifestó que «era un grandísimo honor recibir un premio que lleva el nombre de Maurizio Scaparro; me siento feliz de pertenecer de manera modesta, pero para mí muy importante, al teatro italiano, que es el teatro de Goldini, de Pirandello, de Pasollini, de tantos artistas magníficos».

Tras manifestar su deseo de «compartir este premio con quienes me han acompañado en mi aventura italiana, en particular a tres personas: Franco Quadri e Gigi dall'Aglio, di cui sento molto la mancanza y mi amigo y cómplice Jacopo Gassma», cerró su intervención afirmando que «siempre digo que los premios no te los dan por lo que tú has hecho sino por lo que esperan que vayas a hacer… y yo prometo trabajar duramente por merecer vuestro premio».

A lo largo de los últimos años han sido puestas en escena en diferentes ciudades de Italia obras de Juan Mayorga como Himmelweg, Hamelin, Animales nocturnos, Cartas de amor a Stalin y El jardín quemado, así como sus piezas breves Teatro para minutos, consiguiendo en el país transalpino el mismo éxito que en el resto de lugares de todo el mundo donde ha sido llevado su teatro. Hace unos meses, además, se publicó la edición italiana de la colección de sus ensayos Elipses (Ellissi), traducida por Enrico di Pastena.

Además, el pasado mes de febrero, se representó en la Real Academia de España en Roma su drama La Gran Cacería, una obra en la que, explicó Mayorga, «expresa el poder de Roma». El título es el mismo que el de un famoso mosaico romano que el dramaturgo abulense vio en un viaje a Sicilia, una pieza que se estrenó en el 41º Festival de Otoño de Madrid antes de ir a la capital de Italia antes de representarse en la Real Academia de España en Roma.

En esta obra, que además de tenerle como autor le ha tenido como director, Juan Mayorga lleva a escena fragmentos de su propia historia, pero el viaje por Italia de su protagonista, llamado 'el Insomne', es más ficción que autobiografía.

Con este premio Italia reconoce la valía del dramaturgo español y le agradece también el amor que siempre ha mostrado por ese país, una nación de la que ha destacado tanto su «gusto por la vida» como las grandes posibilidades de disfrutar de la belleza que se reparte por su territorio.