Raúl González, el doble de Lamine Yamal está en la Cebrereña

Se llama Raúl González, tiene 17 años, juega en el equipo juvenil de la Cultural Deportiva Cebrereña y estudia en el I.E.S. Hermenegildo Martín Borro de Cebreros. Comenzó jugando en fútbol sala. Hace un par de años se pasó al fútbol 11, donde juega preferiblemente de delantero. Un chico más, se podría decir, hasta que las redes sociales le convirtieron este martes, y en apenas unas horas, en el doble 'oficial' de Lamine Yamal, el joven jugador del FCBarcelona con el que guarda un enorme parecido. «Desde que debutó me lo han dicho». Se lo decían sus amigos, su familia, sus compañeros de equipo... Pero aquello que era una anécdota en su círculo más cercano se convertía en viral estos días cuando Tiktok y la red social X –antes Twitter– hacían correr como la pólvora un vídeo –algunos superan el millón y medio de visitas– del jugador durante el partido amistoso entre la Cebrereña B, con el que acudió convocado, y el Navaluenga. El parecido de Raúl con el jugador del Barcelona, los comentarios de la gente respaldando la teoría y el 'poder' de las redes sociales por elevar a la máxima potencia lo que puede ser anecdótico hicieron el resto, convertir a Raúl González en el doble de Lamine Yamal.

«Ayer –por el martes– empezó todo» recuerda Raúl. Tras las redes sociales, los medios nacionales.Desde Marca o AS, a ElChiringuito, que no sólo se plantó enCebreros sino que llevó a Raúl al propio programa para entrevistarle. El vídeo ya pasa de las 400.000 visualizaciones.

«Lo de compararme con Lamine no es nuevo.Me lo han dicho muchas veces. Empezó cuando Lamine debutó –29 de abril de 2023– con el Barcelona. Desde ahí fue cuando me lo empezaron a llamar los amigos». También le ha ocurrido cuando juega en otros campos con sus compañeros. Pero lo ocurrido este martes fue otra cosa. «Me han convertido en el doble oficial» se ríe Raúl González, que no sólo guarda un enorme parecido físico con el jugador, su ídolo, sino también tiene la misma edad.

Por un día se convertía en protagonista y 'tendencia' en las redes social.Por suerte, para bien. «Ha sido gracioso pero también increíble» reconoce el jugador. Pese a su edad, no se ha visto superado por todo lo que ha pasado en las últimas horas.

De momento ni elBarcelona ni el propio Lamine Yamal han contactado con el. «Sería increíble, ojalá.Me encantaría conocerle.Es lo que estoy esperando» comenta ante lo que sería un sueño, poder conocer a quien es su ídolo futbolístico y con el que le compara ya todo el mundo.