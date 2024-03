La excelente acogida que el público del Festival de Málaga dio el pasado fin de semana a su último largometraje, Matusalén, ha hecho sentirse al director y guionista abulense David Galán satisfecho y optimista con el futuro que aguarda a esta comedia para la que ha contado con algunos de los mejores actores españoles de varias generaciones, un recibimiento que resumió que «ha sido una maravilla, no sólo porque llenamos el teatro sino porque vi que gustaba mucho».

Comentó David Galán que «lo bueno que tienen las comedias con relación a otras películas a la hora de valorar su acogida es que no tiene que esperar a que acabe y preguntar si ha gustado o no, y en este caso sé que ha gustado mucho porque los espectadores se han pasado toda la película riéndose, y esa es la mejor señal» para este largometraje que llegará a las salas de toda España el 5 de abril.

La comedia, añadió el director abulense, «tiene algo de matemáticas a la hora de ver si está dando resultado o no, no hay que andar dando muchas explicaciones, y en este caso hemos visto que ha ido muy bien», una sensación de satisfacción que se agranda por el hecho de que «fue un placer estar allí con Enrique Cerezo (el productor del film) y con los Antonio Resines, Julia López y Miren Ibarguren, que me acompañaron».

Todo ello tiene un valor añadido por el hecho de haber vivido esa «gratísima experiencia» en un festival tan prestigioso como el de Málaga, «porque notamos que están muy orgullosos de la película y el que ellos estén orgullosos nos hace sentir orgullosos a nosotros».

Aunque Matusalén fuese proyectada fuera de concurso, considera David Galán que «ya hemos ganado un premio estando ahí, habiendo sido seleccionados para la Sección Oficial del Festival de Málaga», porque además, señaló, «ya sabemos que las comedias no se hacen para ganar premios, y que si haces una para ganarlos es que no te has enterado de que va la movida. Las comedias hay que hacerlas por y para el público, y por eso con películas como Matusalén tienes que saber que no tienes que pensar ni en los premios ni en los críticos, porque se deben única y exclusivamente al público, al hacerlas tienes que pensar en hacer disfrutar al público, en hacer un poco feliz más feliz a la gente, ese es su verdadero objetivo».

De cara al estreno en salas de Matusalén, previsto para el 5 de abril a nivel nacional, comentó su director que lo esperan con optimismo, porque «el Festival de Málaga es muy buen termómetro de cómo van a funcionar las películas, es como una muestra sociológica muy fiable, y es muy raro que una película que funciona tan bien allí no funcione luego bien a nivel nacional. Y es verdad que nos dijeron que Matusalén había funcionado como pocas en la historia del festival, así que bueno, nos lo vamos a creer».

Destacó David Galán el amplio y excelente reparto que llena la película, con algunos de los mejores actores de las últimas décadas, una seña de identidad «en la que me he especializado un poco desde que hice Orígenes secretos, porque además de que es algo que me encanta, igual que hacían Berlanga o Cuerda, creo que el espectador también agradece ver aparecer en pantalla a actores como Alberto San Juan, Roberto Álamo o Miguel Rellán».