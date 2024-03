Down Ávila celebra su día defendiendo la inclusión real

El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Se hace desde el año 20111, cuando la ONU eligió esa jornada para simbolizar la trisomía del par 21, alteración cromosómica que da origen al síndrome.

En nuesta capital y provincia es Down Ávila la entidad encargada de atender a todos los niveles a las personas con este trastorno genético.En la actualidad son 189 las personas a las que presta servicio la entidad, a través de sus nueve programas: apoyo familiar, educación y servicio de promoción de la autonomía personal, asistencia personal, vida adulta, ocio y voluntariado, viviendas, centro ocupacional y centros provinciales, atención temprana y formación laboral y empleo.

Y es precisamente en esta última faceta, en la del empleo, en la que en buena medida se fija este año en la celebración de su día. De hecho, hace una semana que Down España, junto a sus entidades federadas, entre las que se encuentra Down Ávila, lanzaba su nueva campaña. 'La ExtraConsultoría'. A través del humor, la campaña reclama un cambio en el panorama laboral para las personas con síndrome de Down, donde las oportunidades son tan escasas que apenas un 5 por ciento encuentran trabajo, a pesar de su intensiva búsqueda y continua formación, lo que convierte a las personas con síndrome de Down en 'expertas en el rechazo'.

En su caso, Down Ávila centra este año sus actos en la 'ExtraCapacidad' que tienen las personas con síndrome de Down para aprovechar las oportunidades que se les ofrecen, ya sea en el entorno laboral, o en cualquier otro ámbito de la sociedad, donde su contribución, defienden, debe ser valorada y reconocida.

Entre las actividades organizadas desde Down Ávila con motivo de su día, está prevista la celebración este miércoles de un cuentacuentos para los alumnos del colegio La Encarnación; una jornada de convivencia con el CRA 'El Valle' para compartir experiencias el jueves 21 de marzo; y la presentación de un proyecto literario,

Con todas ellas,Down Ávila quiere para remarcar que no hay área, actividad o espacio donde las personas con síndrome de Down no puedan participar y ofrecer sus habilidades y competencias con resultados positivos.

«Las posibilidades son infinitas, pero las oportunidades casi inexistentes», lamentan en el comunicado remitido a los medios.

Y van más allá al asegurar que «ese es el cambio que se debe promover en la sociedad actual, donde la percepción de las personas con discapacidad contempla más aceptación, pero solo desde una perspectiva de estar, no de pertenecer».

Precisamente, una de esas pocas oportunidades de contribuir es la que dio lugar al proyecto literario que se presentará en el Episcopio el jueves 21 de marzo, proyecto desarrollado por la iniciativa de la Editorial Mundo Libre Libros, que ofreció su colaboración a Down Ávila para la realización de un libro solidario, que lleva por título 'Azul, Amarillo y Negro'. Con múltiples autorías, internas y externas a la asociación, la obra reúne creaciones de diversos formatos y expresiones, con un único hilo conductor: tres palabras, tres colores, tres sensaciones.

«Se trata de un conjunto reflejo de diversidad e igualdad que, sin duda, merece la pena descubrir», nos dicen.

Por otra parte, y también con motivo de la celebración del Día Mundial delDown, en los próximos días las redes sociales de Down Ávila se llenarán de vídeos y preguntas: propuestas para conocer e intercambiar experiencias, anécdotas y para apoyar el cambio del panorama laboral que reivindica la campaña, es decir, oportunidades reales para que los proyectos de vida de las personas con síndrome de Down puedan alcanzar las mismas metas que las de cualquier otra persona.