La derrota ante el Palencia le sale cara al Diocesanos

Hay derrotas que salen caras y la que sufrió el Colegios Diocesanos el pasado fin de semana ante el Palencia (0-1) fue una de ellas. Bien es cierto que pese a no sumar los tres puntos los colegiales se mantienen fuera de los puestos de descenso. Ninguno de los de abajo –Villaralbo, Laguna o Ponferradina B– logró sumar de tres y no pasaron del empate aquellos que están por encima –Almazán y Mirandés B– y a los que hay que tratar de echar mano para evitar el más que posible arrastre que pueda ocasionar el descenso desde Segunda RFEFde la Arandina.Sin embargo los daños colaterales para el Diocesanos han llegado de manos del Juez Único de Competición. Se esperaba, todo hay que decirlo.Porque el acta del colegiado, Gutiérrez Garrote, y lo visto sobre el césped dejaba pocas dudas, pero las consecuencias de todo aquello lo 'pagará' el equipo este fin de semana en un desplazamiento a Las Salinas donde no podrá contar con piezas importantes en el equipo.La primera de ellas su entrenador, IvánLastras, al que le han caído un total de 3 partido de sanción. Si le cayó uno por la roja –como a Javier Álvarez de los Mozos– por su discusión con el técnico burgalés, le han llegado dos por «actitudes de menosprecio» hacia el colegiado, al que se habría dirigido –según el acta– en los términos «esto es una vergüenza, pero una puta vergüenza».

No es la única pieza ausente con la que el Colegios Diocesanos deberá jugar el domingo ante el Atlético Tordesillas. Un partido ha sido la sanción a Ángel Encinar por su expulsión ante el Palencia. Según el acta se habría dirigido a un rival, en una acción de partido, en los términos «eres un inútil» y haciendo una peineta. Dos partidos de sanción le han caído a Martiña, que una vez finalizado el choque se habría dirigido al colegiado en los términos «te has cargado el partido».Por acumulación de sanciones se sumará a la lista de bajas Jorge Rodríguez, que deberá cumplir ciclo tras ver la quinta amarilla.

Importante hándicap con el que el Colegios Diocesanos deberá enfrentarse este domingo al tercer clasificado.