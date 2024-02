Cuatro partidos en febrero, tres de ellos fuera de casa. El Real Ávila únicamente comparecerá ante los suyos este domingo con la visita–16,30 horas– al Adolfo Suárez del Atlético Bembibre. La única oportunidad en un mes de ver en casa al líder. Con tanto desplazamiento febrero puede ser una buena vara de medir para los de Miguel de la Fuente, pero cuando toca hablar de otros objetivos, de empezar a hacer cuentas, el técnico vallisoletano lo tiene claro, «los partidos de casa son la clave para conseguir el objetivo».

En un momento así la primera premisa es no descartar nada ni dar nada por hecho. «Clave van a ser todos» pone por delante Miguel de la Fuente en estos momentos, pero el vallisoletano habla claro. «En casa ya sabemos lo que tenemos» y tras un mes febrero en el que los encarnados visitarán al Cristo Atlético en La Nueva Balastera, el mes de marzo aguarda en el Adolfo Suárez con las visitas del Salamanca UDS, el Júpiter Leonesa B o el Palencia. Si sube el listón en marzo, 'bajará' a medida que la temporada vaya llegando a la conclusión de un calendario que medirá a los encarnados con otro tipo de equipos. Desde el propio Colegios Diocesanos a la Ponferradina B, UDSanta Marta, La Virgen del Camino o Mirandés B. «No los consideramos partidos fáciles, porque son precisamente los rivales que más se nos están atascando, pero contar con hacer una buena versión en casa junto a la ventaja que tenemos son sumar muchos puntos respecto a los rivales» confiesa.

Contando con el partido de este fin de semana, al Real Ávila le quedan 21 puntos en juego en el Adolfo Suárez, 24 son los que restan lejos de su feudo y 10 los que tiene de ventaja sobre su principal perseguidor. Calculadora en marcha.

Hacer crecer el grupo. Para llevarlo todo a buen puerto ve necesario Miguel de la Fuente seguir sumando jugadores «a la rueda. No podemos ir a 13-14 jugadores como hemos estado en noviembre y diciembre» señala el técnico del Real Ávila ante la llegada de los 'nuevos'. «La idea es sumar 15-16 jugadores para que pueda haber esa rotación» como ya se ha empezado a ver con jugadores como Álex Moreno o Paco Benítez, por primera vez titular ante el Laguna tras la sanción de Ibra y que podría desbancar del once titular al costamarfileño.Porque el andaluz ha caído de pie, como se suele decir. «En este equipo hay jugadores que se tienen que sentir muy titulares porque ha sido así el 90 por ciento de los partidos pero el hecho de no serlo en un partido no significa haber perdido esa condición. No significa no merecerlo» comenta De la Fuente en un momento en el que once puede cambiar de caras.