Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona en la provincia de Málaga por usurpación del estado civil para la consumación de estafas en sucursales bancarias mediante el empleo de soportes de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) sustraídos.

El presunto autor de los hechos realizaba, de manera presencial en ventanilla, extracciones de dinero con cargo a cuenta, tras previa caracterización. Al detenido se le imputan seis hechos de la misma naturaleza, en Málaga había retirado 20.000 euros, 3.000 en la localidad de Salobreña (Granada), 2.500 euros en Rus (Murcia), 2.500 en Arenas de San Pedro (Ávila) y 150 euros en Puebla de Cazalla (Sevilla).

Así lo ha dado a conocer la Policía Nacional en un comunicado, en el que detalla que los investigadores detectaron que el denominador común de estas operaciones era que los titulares habían denunciado la sustracción de sus DNI. Los movimientos han sido realizados en distintas provincias, pero todas de la misma entidad bancaria.

El detenido obtenía soportes de DNI sustraídos en la zona de Cataluña y, tras unas semanas, acudía a sucursales bancarias de distintas regiones a la del lugar de la sustracción para no levantar sospechas. En ellas, solicitaba a los empleados del banco un extracto de la cuenta, para lo que argumentaba haber tenido problemas con el acceso bancario online. A continuación, pedía la retirada de una cantidad de dinero concreta que, debido a que las sucursales no disponían del efectivo solicitado en ese instante, retiraba al día siguiente. Era entonces cuando acudía caracterizado, tratando de simular un parecido razonable con la fotografía del DNI con el que acudía para retirar el efectivo y usando DNI que tuvieran una fecha de nacimiento del legítimo titular similar a la suya. A pesar de la movilidad geográfica y su esmero para no levantar sospechas, como el alquiler de distintos vehículos y el alojamiento en hoteles usando los documentos robados, el Grupo I de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga logró determinar un periodo de dos días y la zona de Málaga capital donde previsiblemente iba a volver a actuar, estableciendo un dispositivo que culminó con la detención del autor de los hechos, en el momento que se disponía a retirar la cantidad de 7.000 euros, portando además dos soportes de DNI sustraídos.

