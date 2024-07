Al Real Ávila le va a tocar hacer esta temporada 2024-2025 muchos kilómetros por carretera, echar no pocas horas de autobús y armarse de paciencia sobre el asfalto de la A-67, A-8, A-66 , A-6, A-50 o A-25, algunas de las carreteras que los encarnados se van a aprender de memoria en una temporada de ida y vuelta a Galicia, Cantabria y Asturias principalmente. Tomando como punto de partida lo que dicta el Google Maps, la referencia de 'todos' a la hora de preparar viajes, al equipo encarnado le espera un año de 13.275,6 kilómetros –en el mejor de los supuestos– en un total de 17 viajes que le llevarán, sin tener en cuenta las mínimas pausas obligadas cuando viajas en autobús, 134,6 horas en carretera, 5,5 días metidos en el autobús, que se va a convertir esta temporada en una segunda casa para los chicos de Miguel de la Fuente. Ni siquiera el Transiberiano, ese famoso tren que recorre la estepa rusa, recorre tantos kilómetros. Sus 9.288 parecen poco comparados con los que van a tener que realizar los encarnados. Apenas en anécdota se quedarían los 3.940 kilómetros de la famosa 'Ruta 66' o los 3.021 kilómetros de aquel Orient Express que unía París y Estambul. Más que nunca 'La locomotora' encarnada se pondrá en marcha para recorrer kilómetros en busca de la permanencia en Segunda RFEF.

Todo podía haber sido mucho más fácil. «En un radio de apenas 100 kilómetros hay una docena de equipos y somos el único que ha salido de ahí» decía Pablo Domínguez, director de Operaciones del Real Ávila, tras conocerse que el equipo encarnado había quedado encuadrado en el Grupo 1 junto al resto de equipos de Castilla y León, Galicia y Asturias y en clara referencia a los equipos y zona que conforman el Grupo 5, donde quería y pidió estar. Una configuración que ha generado un malestar en el club encarnado que se hizo oficial a través de un posterior comunicado donde el Real Ávila hacía constar su desacuerdo con la decisión de la RFEF.

Lo que podía haber sido la tónica habitual, desplazamientos de 200-300 kilómetros y 2-3 horas de viaje de haber estado en el Grupo 5, ha pasado a ser la excepción al estar en el Grupo 1. Apenas los tres desplazamientos ante el Salamanca UDS, Real Valladolid o Guijuelo no exceden de los 300 kilómetros en el ida y vuelta. Porque incluso medirse al Numancia ya suponen 505 kilómetros. 'Pecata minuta' para lo que espera en otros casos.

Hasta seis desplazamientos superarán este curso los 1.000 kilómetros entre ir y volver. Recorrerá –recorrido de ida y vuelta– el Real Ávila 1.100,2 kilómetros para jugar con el Bergantiños FC, 1.057,8 kilómetros para medirse al Marino de Luanco, serán 1.199,6 kilómetros para enfrentarse al Coruxo, hasta los 1.041 kilómetros recorrerá cuando se enfrente al clásico SD Compostela, será el más largo los 1.241 kilómetros del duelo ante el Pontevedra CF, o serán 1.038,8 kilómetros los que realicen para enfrentarse al RCDeportivo Fabril. Viajes que entre ir y volver superarán las 10 horas de viajes.Serán doce horas cuando se desplacen hasta Pontevedra. Tiempo y kilómetros 'inasumibles'. «Vamos a tener que plantear en qué desplazamientos necesitaremos quedarnos a dormir» señalaba en su momento PabloDomínguez.Parece imposible no plantear estos partidos si no es viajando con antelación y durmiendo en el lugar de los hechos. «Es imposible meterte esas horas de autobús, bajar y querer ser competitivo» señalan en este caso desde el propio equipo cuando se les pregunta por este asunto. Porque no sólo consiste en ir, jugar y marcharse.Consiste en competir y en hacerlo en condiciones, porque la Segunda RFEF exige y el Real Ávila quiere exigirse para quedarse.

No son muchos más cómodos el resto de desplazamientos que le plantean el Grupo 1 a los encarnados. Avilés (811 kilómetros ida y vuelta), Laredo (833 kilómetros), Torrelavega (716,6 kilómetros),Posada de Llanera (773,8 kilómetros), Santander (768 kilometros),Escobedo (754,2 kilómetros) oLangreo (738 kilómetros) son el resto de desplazamientos que le aguardan a un Real Ávila que tendrá que echar cuentas, pero que se va a gastar mucho, pero que mucho dinero en gasolina.

No habría pasado esto de haber estado en el Grupo 5. Talavera de la Reina (266 kilómetros), San Sebastián de los Reyes (185 kilómetros), Getafe (290), Guadalajara (327), Navalcarnero (246),Illescas (280), Majadahonda (189,4), el Barrio del Pilar en Madrid (222), Valdebebas (240),Cobeña (262), Coria (408), Cuenca (552) oMoscardó (222) son algunos de los desplazamientos que hubiera realizado el Real Ávila de haber formado parte junto a esos equipos de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura junto a los canarios. Todo ello tras la decisión de la RFEF de no atender a criterios de cercanía, haciendo imperar criterios territoriales para para formación de los grupos, que en este caso han castigado a Real Ávila y Numancia –los sorianos habían pedido jugar en el Grupo 2 junto alPaís Vasco,Navarra, Rioja y Aragón– a recorrer kilómetros.

Dice el refrán que 'agua pasada no mueve molino' y de poco vale ya lamentarse de una realidad que toca asumir, pero es una evidencia que el Real Ávila jugará en su debut en Segunda RFEF con un claro hándicap. Porque los desplazamientos son dinero, que deberá cuantificar a partir de ahora en sus cuentas, pero también es rendimiento deportivo, que puede verse mermado tras las numerosas horas de viaje, y respaldo de su masa social. De haber estado en el Grupo 5, con desplazamientos mucho más accesibles, el club habría podido contar con sus aficionados en muchos de sus partidos. En esta situación es 'impensable' pensar en un respaldo habitual con traslados de 1.000 kilómetros por carretera.

EQUIPOS Localidad Km (Ida-Vuelta) Horas (I-V)

Bergantiños FC Bergantiño (A Coruña) 560 (1.120 kilómetros) 5h.20 (10h.40)

CD Guijuelo Guijuelo (Salamanca) 101,7 (203,4 kilómetros) 1h.22 (2h.44)

Real Avilés Industrial Avilés (Asturias) 405,9 (811,8 Kilómetros) 4h. (8h.)

CDLaredo Laredo (Cantabria) 416,7 (833,4 kilómetros) 4h.17 (8h.34)

RealValladolid Promesas Valladolid 128,1 (276,2 kilómetros) 1h.30 (3H.)

CDNumancia de Soria Soria 252,7 (505,4 kilómetros) 2h.59 (6h.)

RSGimnástica Torrelavega Torrelavega (Cantabria) 358,3 (716,6 kilómetros) 3h.46 (7h.32)

Marino de Luanco Luanco (Asturias) 528,9 (1.057 kilómetros) 5h.24 (10h.48)

Salamanca UDS Salamanca 108 (216 kilómetros) 1h.09 (2h.18)

Coruxo Coruxo (Pontevedra) 599,8 (1.199,6 kilómetros) 5h.48 (11h.36)

SD Compostela Compostela (A Coruña) 520,5 (1.041 kilómetros) 5h.12 (10h.24)

Pontevedra CF Pontevedra 620,5 (1.241 kilómetros) 6h.05 (12h.10)

UDLLanera Posada de LLanera (Asturias) 386,9 (773,8 kilómetros) 3h.46 (7h.32)

Rayo Cantabria Santander 384 (768 kilómetros) 4h (8H)

UMEscobedo Escobedo (cantabria) 377,1 (754,2 kilómetros) 3h.57 (7h.54)

RDDeportivo Fabril A Coruña 519,4 (1.038,8 kilómetros) 5H (10 h)

UPLangredo Langreo (Asturias) 369,2 (738,4 kilómetros) 3h.34 (7H.08)

13.275,6 134,6 (5,5 días)