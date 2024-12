Hotel 4Postes.

Alberto Martín (2), Stefanuto (20), Linde (22), IanVivero (5), Ndiaye (5) -quinteto inicial- Dagotto (2), Zustovich (3), Cabrera (6), López Yuste (8), Stanislav Dagotto (3), MarioGarcía (12), Valdivia (0)

Basket Xiria.

González Vázquez,Thiam (14), Cebrian (22), Iglesias (13), Artigas (7) -quinteto inicial- Martínez Granda (2), Luaces, Val Gutiérrez (2), Carrizo (9), Sendra (1).

Árbitro.

Sánchez Tardaguila yValbuena López

Sin eliminados.

Parciales.

14-5/ 28-15/ 42-18/50-35/ 58-43/68-56/78-64/88-70

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 9 de la Tercera FEB- Grupo AB disputado en el CUMCarlos Sastre.

Después de dos derrotas consecutivas el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar se reencontró con el triunfo (88-70) en un partido cómodo ante el CalvoBasket Xiria, al que le costó arrancar en una noche fría dentro y fuera del pabellón. Tras el revolcón en Betanzos los verderones se aplicaron desde el inicio de un partido en el que pusieron tierra de por medio desde los primeros compases para dejarse llevar, a partir de ese momento, sobre una ventaja –llegó a superar los 20 puntos– que, aunque los gallegos quisieron recortar, no pudieron en un choque que dejó el debut de Eugenio Zustovich. Apenas 3 minutos para el argentino. No estaba para más, aunque en lo poco que estuvo dejó buenas sensaciones.

El Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar buscó a Mario Linde en los primeros minutos y le encontró. Nueve puntos del verderón y 9-2 en el luminoso en un inicio muy cómodo para los locales ante un Calvo Basket Xiria que comenzó acartonado sobre el parqué. Demasiado blando en ataque y aún más en defensa, donde concedía espacios a los del CUMCarlos Sastre, que mandaban sobre el rebote con total claridad. De Linde a Stefanuto (14-2, minuto 4). El triple del '7' no pudo contener más Héctor Méndez Vidal, que pedía tiempo muerto cuando veía a los suyos conceder una tras otra. Se sentía cómodo el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar. Cuando corría o cuando la movía ante unBasket Xiria que poco a poco trató de entrar en partido y que lograba bajar la desventaja por debajo de los diez (16-10, minuto 7). Debutaba Zustovich.Triple en la primera que tuvo en un tramo final del primer cuarto en la que los verderones volvieron a afinarse. Sacó la mirilla Juan López Yuste desde la esquina para volver a marcar distancias antes del final del primer cuarto (28-15).

El comienzo del segundo cuarto siguió dibujando el mismo escenario. Dos buenas acciones de Cabrera en la pintura volvieron a plasmar las facilidades defensivas ante un Calvo Basket Xiria que tenía la batalla perdida por dentro y por fuera, donde López Yuste firmaba un nuevo triple (37-15, minuto 12)y ponía en evidencia que este partido, de perderlo, lo perderían los verderones, que no debían contagiarse de su rival.El triple de Stanislav (42-18, minuto 15)confirmó ya una ventaja por encima de los 20 que se llevaba mascando desde hacía tiempo y que permitía a Antonio Déniz no sólo mover el banquillo, sino dar bastantes minutos en pista a los menos habituales. El partido entró en lo insípido. Un parcial de 0-7 (44-27, minuto 18) animó a Déniz a cambiar el quinteto buscando otro brío ante un exceso de confianza que aprovechó Calvo Basket Xiria para irse al descanso con un 50-35 más amable.

Con un parcial de 8-2 saltó a la pista el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar (58-37) tras el descanso. Un par de buenas acciones de Basket Xiria y el triple de Iglesias Fernández (58-43)animaron a los de Héctor Méndez y obligaron a Antonio Déniz a pedir tiempo muerto. No terminaban de rematar lo hecho. Trataba de acercarse Xiria, que se agarró a los triples de Cebrian (64-51, minuto 28) mientras Mario García pedía más intensidad a los suyos. Porque la ventaja iba decreciendo con el paso de un tercer cuarto en el que los gallegos dieron un paso adelante (68-56)de cara al último acto.

Se sentía capaz el Calvo Basket Xiria.Si lo era sería enlazando un par de buenas acciones. Buscaban a Cebrian (73-61, minuto 33)una y otra vez. De lograr algo sería de su mano. Sus triples trataban de acercar a los suyos (76-64, minuto 34). Resistía el Hotel 4Postes en la docena de ventaja. Un límite psicológico que no debían perder. Lo sabía Héctor Méndez Vidal, que pedía tiempo muerto a cinco del final buscando ese paso más.Pero lejos de conseguirlo, se vieron de nuevo allí donde no querían. Parcial de 7-0 de los verderones, con triple de Stefanuto (83-64, minuto 37) para situar el duelo en un punto de no retorno en una noche que se cerró con un 88-70.