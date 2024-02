«La UE debe cuidar que su modelo de valores no quede rezagado»

«En esa pugna de potencias que hay en el mundo la Unión Europea tiene que tener un poco de cuidado para no quedarse rezagado y que nuestro modelo de valores y libertades no quede rezagado», en un momento de «realismo» como el actual, en el que «importan los intereses, y no los valores, en gran parte del Planeta». Esta fue una de las declaraciones del coronel Pedro Sánchez Herráez en el marco de su conferencia 'Reconfiguración Geopolítica, hacia un nuevo orden (o desorden) global', la intervención con la que la Universidad Católica de Ávila (Ávila) inauguró este martes el I Ciclo de Conferencias 'Panorama estratégico mundial y defensa nacional'. La actividad se enmarca en la colaboración de esta Universidad con la Subdelegación de Defensa con el objetivo de promover y difundir la cultura de defensa en la comunidad universitaria.

En esta primera ponencia, a la que le seguirán otras tres los días 20 de marzo, 23 de abril y 7 de mayo, todas ellas a cargo de expertos, el coronel Pedro Sánchez Herráez, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, abordó cómo en el orden mundial establecido con el final de la guerra fría hay un cúmulo de hechos y circunstancias que «nos llevan a una situación actual en la que nos sabemos si estamos en un momento de reconfiguración, caos o las dos cosas a la vez, con dudas sobre cuál será el futuro que nos espera».

Así, explicó que la fotografía actual es de «cierto desorden». Después de acontecimientos como la globalización, el desarrollo de las tecnologías o la polarización «en lo económico y lo político», cree que «se va a quedar un mundo multiglobal, unipolar o bipolar, en función de la potencias que queden como predominantes». Aquí citó a «Estados Unidos, la potencia indiscutible desde la guerra fría, China, en pleno ascenso, y una Rusia renacida que siente que en Occidente quizás no hemos sido justa con ella», además de las potencias emergentes, como Brasil, Sudáfrica o India. «Hay un cúmulo de actores que están pugnando por ocupar su espacio y todo eso, lamentablemente, a modo de terremoto hace que choquen las placas tectónicas y hay conflictos», señaló.

El coronel Pedro Sánchez Herráez reconoció que «el mundo nunca ha sido una balsa de aceite, pero cuando se está disputando la hegemonía y por esa reconfiguración del mundo, cada potencia busca sus intereses y eso genera conflictos», explicó.

Sobre el papel de España destacó que está en una Unión Europea que tiene «un papel muy significativo, mostrar al mundo cómo se puede disfrutar de un buen nivel de vida, económico y con valores y libertades amplias» después de que «antiguos enemigos se unieran para crear algo juntos» y de que esto les «hiciera más fuertes y más prósperos». Eso sí, no ocultó el «daño» del Brexit, aunque «pudiera parecer menor», y lanzó el mensaje de que la UE tiene que «tener cuidado» para «no quedarse rezagada en esa pugna de potencias», y con ella su «modelo de valores y libertades».