El Chava, un mito y leyenda que sigue cautivando a todos

Han pasado más de veinte años desde aquel frío 6 de diciembre de 2003 en el que Ávila y el mundo del deporte se quedaron helados. José María Jiménez Sastre 'Chava' había fallecido a los 32 años durante la noche en Madrid en una clínica en la que permanecía ingresado desde hacía varias semanas para tratarse de una profunda depresión en la que había caído muchos meses atrás. Aquel día el ciclismo quedó huérfano. Nadie más ha sido capaz de interpretar este deporte como lo hacía Chava, una figura indescifrable, irreverente, diferente, espontánea, natural... Como su manera de entender el ciclismo, fuera de todos los cánones. Muchos han ganado más que él, pero ninguno será recordado como lo sigue siendo aquel corredor que enganchó a una afición que nunca le ha olvidado. Todo lo contrario. Aquel 2003 falleció la persona y aquel 2003 nació el mito y la leyenda No importan los años que han pasado. El recuerdo a Chava está más vivo que nunca. Una pintada sobre el asfalto, una pancarta al paso del pelotón, un documental, un libro, un mural, un homenaje en una carrera... Han pasado 20 años de su muerte pero las muestras de cariño y admiración se repiten entre una afición a la que supo ganarse con su carisma y personalidad.

Su vida, repleta de luces y sombras, sigue fascinando a todos. «He seguido a muchos ciclistas pero el Chava era el que más enganchaba. Su forma de correr...Igual podía ganar una etapa de manera espectacular que perder 20 minutos. Pero si algo nos enganchó fue su forma de ser» explica Félix Jiménez, madrileño de raíces abulenses, concretamente de Padiernos, donde ha veraneado toda su vida.Quizás por ese nombre 'nadie' le conozca. Tal vez les suene @ChavaLibro, el seudónimo que utiliza en la antigua Twitter, ahora llamada 'X', y que hace referencia a aquello en lo que está inmerso, escribir y dar forma a un libro sobre el Chava, una idea y un proyecto que comenzó en 2021 de la manera más insospechada, con la llegada de una de las etapas de la Vuelta a España a El Barraco, el que siempre será 'el pueblo del Chava'. Un artículo en la prensa le refrescó la memoria de aquel ciclista del pueblo y le despertó la curiosidad de revivir aquellas etapas de los 90s. Un vídeo por aquí, una nota y apunte por allá... «Se me ocurrió la idea de escribir un libro.Se lo planteé a mi chica y a mi madre. Lejos de llamarme loco, me animaron. Comencé a ver etapas, a leer artículos de prensa...»Aquello fue tomando forma hasta el punto de que el libro ya tiene forma y está en su fase de corrección. «Me gustaría incorporar testimonios que me faltan, que creo que son importantes, testimonios de gente cercana pero que no tiene ganas de hablar...» Si se anima en cualquier momento, tienen las páginas de este libro a su disposición. Ha sido una labor sin prisas pero sin pausa. «Me gustaría tenerlo a finales de este año o a principios del que viene. Ves que la cosa se alarga y me he metido un poco de presión aunque de nada vale tener prisa».

No se dedica al mundo de la escritura. «Ponerme a escribir es lo que más me ha costado» explica Félix, que reconoce que todo este proceso «ha sido una aventura, una experiencia y me alegro de haberme puesto a ello.Ha merecido la pena» tiene muy claro antes de ver el producto final. «Mi objetivo no es vender ni mucho ni poco, sino tener el libro terminado.Con presentarlo ya me doy por satisfecho.No aspiro a que sea una obra literaria simplemente me gustaría que fuera algo fácil de leer y que sirva para recordar al Chava». Es el objetivo.

En su caso, Félix Jiménez tuvo al suerte de disfrutarle cuando tenía 18 años, la adolescencia, esa edad en la que es fácil encontrar ídolos que te cautiven. Terminó por engancharse al ciclista de El Barraco con aquella Vuelta a España de 1998 en la que Chava ganó la Montaña, cuatro etapas y quedó tercero. «Como el Chava, ninguno. Como aquello, nada» explica Félix Jiménez, que para la elaboración de su libro se ha entrevistado con muchos de los protagonistas de aquellos tiempos. «Todos decían que tenía una capacidad y potencia enorme pero que se tomaba el ciclismo de una forma que hoy en día sería muy difícil de ver. Un corredor de sus características es imposible que se vuelva a dar» tiene claro. «Se puede decir que fue el último ciclista 'antiguo', de aquellos que no vivimos como José Manuel Fuente 'El Tarangu', Bahamontes, Julio Jiménez...» El ciclismo de las pájaras, las remontadas, de lo heroico, del que se tiene el día de cara o cruzado. «Fue una figura controvertida» reconoce, «con sus fans pero también con su 'hatters', como se diría ahora». O eras de Chava o de Olano. O eras o no eras. «El sabía que ese ciclismo enganchaba a la afición y lo supo explotar». Y esa afición quedó «marcada» con su fallecimiento. Uno de los capítulos del libro lleva el título 'Muere el ciclista, nace la leyenda'. «A todos nos impactó su muerte.Los que éramos sus seguidores quedamos huérfanos» y desde ese sentimiento de orfandad «tratamos de recordarle».

Mientras finaliza su libro recuerda anécdotas, imágenes e historias de la vida del Chava a través de su perfil en redes sociales. «Cuando escribes algo del Chava genera muchas interacciones y es cuando te das cuenta de que esa afición por él sigue muy viva».

Un mural del Chava en pleno parque de La Latina

En el Parque de la Ermita del Santo, en el madrileño barrio de La Latina, sobre uno de sus muros reza el lema 'El Chava corre siempre'.Lo hace junto a una imponente imagen delciclista abulense obra de Ciprian Burete. Inmerso en el mundo de las artes plásticas, «hace unos años empecé un trabajo acerca de la figura del Chava y el talento» cuenta su autor. «Entre las piezas que quería hacer estaba un mural, como los que se hacen a modo de homenaje a grandes figuras». Y el ciclista de El Barraco lo es. «La historia del Chava me inspiró mucho» cuenta. Le impresionó «la facilidad natural» con la que afrontaba el ciclismo, pero también «la depresión posterior» que conllevó su trágico final. «Una historia triste de talento desaprovechado». Todo ello dio forma al mural que actualmente se puede ver en el Parque de la Ermita del Santo. Lo cierto es que es una ubicación a la que llegó por casualidad. «Como estaba tardando en encontrar un buen sitio para pintarlo, lo hice en ese parque por pasar el domingo.Me encantaría poder hacer uno más currado donde no lo borren» explicaba Ciprian Burete. Ávila tiene muchos muros donde luciría a la perfección una imagen así del Chava.

Homenaje a su figura

La Vuelta Ciclista a los Valles Mineros, en Asturias, quiso rendir su particular homenaje a la figura de José María Jiménez 'Chava' en su reciente 41 edición, celebrada sobre dos etapas, una primera cronoescalada al Fitu y una segunda con salida en Pozo Sotón y llegada en Cotobello. Prueba de categoría Júnior, este año recordó en su cartel al ciclista barraqueño y lo hizo de la mano de su hermano, Juan Carlos Jiménez Sastre, autor del cartel de la prueba así como del cuadro y trofeo entregados al ganador.

El documental del 'ciclista del pueblo'

Hace apenas unos meses se presentaba 'Chava, el ciclista del pueblo', un documental realizado por Relevo «con la intención de arrojar luz tanto sobre el mito como sobre la persona que se escondía tras él» se presentaba sobre sus pretensiones el propio documental, construido a través de los testimonios de aquellas personas que mejor le conocieron en vida. Un documental que se puede ver a través de Movistar Plus+ y que trata de «recomponer un retrato, lo más fidedigno de su figura» desde los orígenes hasta su fatal desenlace.