Los vecinos de Santa María del Tiétar cogen a diario alguno de los autobuses que realizan el trayecto entre los municipios del Valle del Tiétar y Madrid han visto esta última semana cómo la empresa concesionaria del servicio decidía cambiar de manera unilateral y «de la noche a la mañana» la ubicación de la parada, con el consiguiente trastorno para muchos de ellos que, incluso, el primer día de su aplicación, el pasado 24 de junio, desconocían la medida y perdieron por ello el autobús. Así lo denuncian algunos de esos vecinos afectados y lo corrobora el propio alcalde, Rafael Pérez, quien califica la medida como «una granujada».

Hasta el pasado día 24, según explica el regidor, los autobuses paraban «en el centro del pueblo» y ahora lo hacen «en una glorieta en la CL-501 sin ningún tipo de señalización y en la que no hay parada física para los autobuses». Una decisión de la empresa concesionaria de este servicio de transporte que une el Valle del Tiétar con la capital de España que «no fue notificada con la debida antelación», asegura Rafael Pérez, quien además critica que desde la empresa de transporte «quieran hacer ahora responsable al Ayuntamiento de la instalación de una nueva parada física en la glorieta en la que han decidido establecer el lugar de parada de los autobuses».

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Santa María ya han realizado un recurso a través de la Junta de Castilla y León con el objeto de «conocer si la medida unilateral adoptada por la empresa de transporte es lícita o no» y adoptar las decisiones que estimen oportunas para defender a sus vecinos, comenta Rafael Pérez, quien señala que esta situación generada desde el pasado 24 de julio también se ha producido en algún otro municipio del Valle del Tiétar, donde también se ha cambiado la ubicación de la parada del autobús.

Y ese no es el único problema al que se enfrentan los usuarios del autobús en este municipio, pues según explica el alcalde de Santa María del Tiétar, «como somos la última parada de la provincia de Ávila en dirección Madrid, cuando los autobuses no tienen sitios vacíos, ni siquiera paran y ya no hay más autobuses, por lo que hay usuarios que se quedan sin poder viajar». Por ello entiende que «lo lógico sería que hubiera otro autobús de menores dimensiones que recoja a esa gente para que pueda llegar a su destino».