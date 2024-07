El Real Ávila, al Grupo 1 o al Grupo 2 de Segunda RFEF

Este martes tendrá lugar –salvo imprevisto– la Comisión de Presidentes de Federaciones de Ámbito Autonómico y sobre la mesa tendrán lo que todos los aficionados y clubes están esperando desde la finalización de la temporada, las propuestas de configuración de los grupos de la Segunda RFEF2024-25. Y según ha podido saber Diario de Ávila de fuentes federativas las diferentes propuestas que están sobre la mesa mandarían a los equipos de Castilla y León a jugar en el Grupo 1, junto a los equipos gallegos, asturianos y cántabros, o en el Grupo 2 junto a navarros, riojanos y aragoneses. De inicio son las dos propuestas que, según se informa a Diario de Ávila, estarían encima de la mesa y que afectan, entre otros, a un Real Ávila que deseaba desde el mismo momento de su ascenso formar parte del Grupo 5, donde compiten habitualmente los equipos de Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha o Canarias.Un deseo que, según habían llegado a informar desde el Real Ávila estos últimos días, había tomado incluso forma de petición formal ante la RFEF alegando «motivos logísticos», dado que la pertenencia a cualquier otro grupo que no fuera el Grupo 5 supondría un importante gasto económico, presupuestado en cerca de 100.000 euros por desplazamiento.

Según se ha explicado a Diario de Ávila, la primera de las propuestas y la que parece más factible de cumplirse, colocará a los equipos de Castilla yLeón –Real Ávila, Numancia, Guijuelo, Salamanca UDS y RealValladolid Promesas– en el Grupo 1 junto a los cinco equipos de Galicia (Bergantiños, Deportivo Fabril, Coruzo, Pontevedra y Compostela), los cuatro de Asturias (Llanera, Langreo,Mariano de Luanco y Real Avilés) y los cuatro de Cantabria (Escobedo, Laredo, Rayo Cantabria y Gimnástica Torrelavega).Una propuesta de configuración del Grupo 1 similar a la de este año, con 18 equipos y sin necesidad de partir ninguna de las federaciones territoriales.

La segunda propuesta que parece estar sobre la mesa consistiría en inscribir a los equipos de Castilla y León en el Grupo 2. De este modo el Real Ávila, Numancia, Guijuelo, Salamanca UDS y RealValladolid Promesas compartirían la temporada con los cinco equipos de Aragón (Teruel, Utebo, Deportivo Aragón, Basbastro y Ejea), los cinco de La Rioja (Sociedad Deportiva Logroñés, Alfaro,Anguiano, UniónDeportiva Logroñés y Calahorra) y los tres de Navarra (Subiza, Tudélano e Izarra). De cumplirse este modelo de Grupo 2, los cinco equipos delPaís Vasco (ClubDeportivo Vitoria, Deportivo Alavés B,RealSociedad C,Gernika y Arenas)irían a formar parte del Grupo 1 junto a Galicia,Cantabria y Asturias, dando así lugar a un grupo con todos los equipos de la cornisa norte.

Cualquiera de las dos opciones no sería una buena noticia para los deseos del Real Ávila, donde aseguran no tener noticias ya sea sobre la posible configuración de grupos, propuestas o fechas para la resolución de este asunto. Le va a tocar al Real Ávila hacer kilómetros en su debut en la Segunda RFEF, algo que se quería evitar por las repercusiones tanto económicas como deportivas. Y es que en este segundo plano no sólo están los prolegómenos de los partidos, mucho más 'incómodos' después de las muchas horas de viaje en autobús que ya se atisban en el horizonte, sino la entidad y nombre de los equipos, dado que se entienden mucho más llamativos para el aficionado encarnado aquellos que pertenecen al Grupo 5, madrileños, extremeños, manchegos y canarios, con los que ha estado relacionada la historia del Real Ávila.

Aunque la reunión de la Comisión de Presidentes de Federaciones de Ámbito Autonómico deberá tener lugar este martes, nadie confirma que la solución definitiva a la formación de los diferentes grupos se pueda resolver este mismo martes. Y es que todo está muy en el aire.