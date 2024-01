El Tour Europeo de Golf y el Santander Golf Tour, en Ávila

Ávila será escenario este año del Tour Europeo de Golf y del Santander Golf Tour. El Campo de Golf de Naturávila acogerá, entre el 20 y 22 de junio, una de las pruebas del Santander Golf Tour y del LET Access Series, el circuito satélite del Ladies European Tour. Por primera vez Ávila acoge una prueba de este nivel deportivo.Está de enhorabuena el golf abulense en general y su jugadora más representativa en particular, Marta Muñoz, que tendrá una oportunidad única de jugar en su casa, en el campo de golf donde tantas horas entrena, que tan bien conoce y donde tan bien la conocen.

Según se desvelaba en la presentación del calendario del LET Access Series 2024, el campo abulense acogerá un torneo que contará con una importante dotación económica de 45.000€euros en premios.Además, alrededor del mismo se organizarán múltiples actividades de diferente índole que marcarán la diferencia del evento, aportando ese toque único que tanto caracteriza al circuito. Además de los títulos presentes en la bandera de Ávila, se añadirá uno más: el de campeona de este LET Access Series.

Según detallan desde el Santander Golf Tour, los torneos co-sancionados del Santander Golf Tour y el LET Access Series han visto proclamarse a lo largo de su historia a grandes ganadoras como Luna Sobrón, actualmente con tarjeta del LPGA, la sueca Julia Engstrom, la belga Manon de Roey, las francesas Agathe Laisne y Charlotte Liautier, y la checa Sara Kouskova. Todas ellas, con tarjeta del Ladies European Tour.

El Santander Golf Tour 2024 contará de nuevo con 10 pruebas repartidas por toda la geografía española, si bien aún deben relevarse el resto de las citas, algo que se espera ocurra en las próximas semanas. Sí se conoce el calendario completo del LET Access Series, que comenzará en el mes de abril con el Terre Blanche Ladies Open en Francia y se cerrará en octubre con el Calatayud Ladies Open. Se compone de un total de 14 torneos repartidos por 6 países de Europa.

«Estoy muy ilusionada. Es un sueño hecho realidad»

En el campo de golf de ElFresnillo han recibido con entusiasmo –«veo mucha ilusión en todos»– la noticia. Pero si hay alguien especialmente contento con la llegada del Santander Golf Tour y el Tour Europeo de Golf de Segunda División a Ávila es Marta Muñoz. «Es un sueño hecho realidad» comenta la jugadora profesional en plena preparación de un 2024 en el que sabe que tendrá en Ávila uno de los torneos claves. Será 'su' torneo.

Ha tenido la jugadora profesional abulense mucho que ver en todo esto. «Llevábamos tiempo peleando por traer una prueba aquí, a Ávila, y este año es el 25 aniversario del campo y hablamos con la directora del Circuito Santander. Queríamos traer algo grande». Y grande es lo que han conseguido. «Estoy muy contenta».

Detrás de esta designación hay mucho trabajo pero queda mucho trabajo por delante. «Hemos conseguido una cosa pero queda todavía trabajo para que este torneo sea bueno y que las jugadoras se vayan contentas».Es una magnífica 'carta de presentación' que no se puede desaprovechar. «Para el campo será un impulso muy grande». Una oportunidad no sólo para el campo sino para la ciudad, pues se quieren organizar actividades paralelas como visitas a la ciudad. «Queremos que sea un torneo especial y que la gente se lleve un buen recuerdo».

Por delante seis meses para prepararlo todo, también en lo deportivo, pues tendrá la oportunidad Marta Muñoz de jugar como profesional en su casa. «Estoy muy ilusionada». No es para menos. «Si todo va bien, se va a cumplir un sueño que tuve hace tiempo». Tiene ganas «de hacerlo bien. Ahora lo que toca es trabajar y esos tres días de torneo disfrutarlos al máximo, dar el cien por cien. Voy a intentar jugar todo lo mejor que pueda y ojalá el trofeo se quede en casa. Hay mucha competencia pero creo que la presión la estoy transformando en ganas. Si todo sale bien, perfecto. Si no, poder irme con la sensación de que he jugador en mi campo y eso no me lo va a quitar nadie». Ese triunfo será suyo.