El atletismo, en las aulas de los institutos

En el salto de Primaria a Secundaria el atletismo desaparece de sus vidas.Ocurre entre las chicas, pero no entre los chicos. No es una sensación, lo dicen los datos. Por ello desde la Real FederaciónEspañola de Atletismo han querido ponerse manos a la obra. Y se ha remangado para ello Jacqueline Martín.Porque la abulense ha sido la impulsora y coordinadora del proyecto Atletismo Joven, la propuesta que se ha desarrollado en el último trimestre de 2023 y que ha llevado el atletismo a las aulas de los institutos.

Cada año la Real Federación Española de Atletismo realiza propuestas y proyectos al Consejo Superior de Deportes, que las valora y respalda –subvenciones– si resultan de interés. Una de las que pasó el corte tenía puño y letra abulense. De manos de Jacqueline Martín, Miembro yVocal de la Comisión Atletismo y Mujer de la RFEA, llegaba una de ellas. Habían visto cómo «cuando se comienza el instituto hay un fuerte abandono» del atletismo, especialmente entre las niñas. Ante algo así, la idea era clara y directa, «llevar el atletismo a las aulas de los institutos, en este caso a 1º y 2º de la ESO, para contar qué es el atletismo».Porque hay una falsa creencia. «El atletismo no es sólo correr.Es algo más. Hay muchas disciplinas». Y para llevar este mensaje qué mejor que contar con una serie de 'embajadoras' de lujo como Concha Montaner, subcampeona de Europa de Salto de Longitud, IsabelMacías, subcampeona de Europa de 1.500, RuthBeitia, oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, María Vasco, bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000,Sandra Borda, María José Povés, Ana Lozano... Así hasta un total de 13 atletas con las que «poder inculcar, enseñar» y servir de ejemplo a todas las niñas de que se puede seguir.

Es verdad que «el abandono más grande se produce quizás en edades un poco más avanzadas pero ya se ve en el paso de Primaria a Secundaria» un momento de cambios propios de la edad, académicos, sociales...«Mientras que un adolescente no deja su deporte por tener novia, al revés ocurre. Es una realidad» pone como ejemplo Jacqueline Martín ante lo que está ocurriendo.

Las propias licencias apoyan esta preocupación. «Es un dato objetivo que hasta cierta edad hay incluso más licencias de niñas que de niños pero con ese paso de Primaria a Secundaria cambia la tendencia. A los 16 años hay un abandono increíble» explica Jacqueline, que pone como ejemplo los datos de inscripción de los autonómicos de estas fechas. «Hasta Sub'16 hay muchísima inscripción femenina y sin embargo en Sub'18 es tremendo.Hay muy pocas».

Ante una situación así había que transmitir que «hacer deporte, incluso a alto nivel, se puede compaginar con todas esas cosas» comenta Jacqueline Martín. «Es evidente que todo requiere un sacrificio pero no sólo estamos hablando de deporte de competición. No importa correr más o menos. Como si no quieren competir. Lo importante es hacer deporte. No imaginan el bien que conlleva hace deporte. Es desconectar, tener otros compañeros más allá de los de clase, un tiempo de ocio, llevar un estilo de vida saludable. Incluso es beneficioso para el rendimiento académico.Es importante hacer deporte sea cual sea».

Un proyecto –aunque dirigido a las niñas no ha sido excluyente– que se ha desarrollado en el último trimestre de 2023 con Jacqueline Martín como coordinadora a lo largo de 15 sedes en todo el territorio nacional.En el caso concreto de Ávila se realizaron dos jornadas, en el IESAdaja de Arévalo y en el Colegios Diocesanos, en este caso con la participación de María Vasco.

Concluido el mismo, la valoración ha sido positiva. «La percepción cuando hemos ido a dar las charlas es que les gusta». Tanto la parte 'teórica' como práctica ha servido para verlas «entusiasmadas, con ganas. Saltábamos vallas, hacíamos lanzamientos...Hacíamos cosas diferentes. Puedes optar a otras disciplinas, a otras pruebas». Cruza los dedos ante el impacto que puedan haber causado en las jóvenes. «Si de cada instituto salen dos o tres niñas, habremos conseguido algo».

Un proyecto que se ha estrenado en este pasado 2023 y que quiere tener su continuidad en este 2024. Ya se ha presentado para darle seguimiento en 3º y 4º de la ESOen este caso «para volver a hacer otra ronda».