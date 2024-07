Si el pasado Campeonato de España Absoluto de 'Short Track' fue una cita de estrenos –no sólo significó el primer Absoluto para Ryan Barcala y GuzmánCaballero sino la primera final paraCarla Jiménez al máximo nivel– también lo ha sido el reciente Campeonato de España Absoluto al Aire Libre celebrado en La Nucía. Fue el primero 'sin techo' para Carla Jiménez, que ya sabía lo que era correr a este nivel bajo cubierta. Y fue el estreno Absoluto de Álvaro Monfort, que a sus 18 años –cumplirá 19 en noviembre– se estrenaba entre los máximos exponentes del atletismo español. «Ha sido una pasada» confiesa el atleta del Club AtletismoEcosport, recuperado para la causa tras una experiencia en Estados Unidos que no salió como esperaba –«allí veía que no avanzaba»– y que a su regreso a Ávila se está reencontrando con su mejor versión. De nuevo en las manos de Luis Miguel Sánchez Blanco, «parece que las cosas están saliendo». En ocasiones no hay nada como estar en casa.

Tenía el Campeonato de España Absoluto de La Nucía varios ingredientes y motivos especiales para el atleta abulense. El primero de todos, el familiar. «Mis abuelos viven cerca de La Nucía». Le hacía ilusión correr allí, mucho más siendo un Absoluto, aunque de antemano ya sabía que era una cita 'demasiado' complicada. «Es año Olímpico». El nivel siempre está asegurado y en este caso «mucho más». A esa dificultad se sumaba su momento personal. «No iba con buenas marcas» explica Álvaro, que recuerda que sus 1'50''12 apenas le permitieron entrar penúltimo en el ranking por repesca. Pero eso es lo de menos. Porque la oportunidad, y un Campeonato de España siempre lo es, había llegado.

«Poder vivir un Campeonato de España Absoluto, con el nivel que hay, es una pasada» describe ante el hecho de «poder verte compitiendo con gente profesional que puede o va a ser olímpica» describe. Que fuera la última cita ante de unos Juegos Olímpicos situó el listón muy alto. «Si algo tienen los 800 metros es que no te puedes dejar nada en el tintero. Había muchos candidatos para ir a las Juegos Olímpicos y sólo tres puestos. Se notaba la tensión.Por un mínimo fallo te puedes quedar fuera estando igual o mejor que quien acaba logrando el billete para las Olimpiadas».

Corrió su serie de semifinales en 1'53''13 para ser sexto. Corrieron ElvinJosué Canales (New Balance Team) y Álvaro de Arriba (CDNike Running) en 1'50''17 y 1'50''52 respectivamente. Fueron los que se llevaron el pase a la final que no logró Pablo Sánchez-Valladares (FCBarcelona) con 1'50''74. En la final se proclamaría campeón de España Mohamed Attaoui con 1'45''03 por delante de Elvin Josué Canales y AdriánBen, sus compañeros en el podio y sus compañeros en la lista de seleccionados a París 2024.

Es un Absoluto una cita muy diferente a todas las que conoce. «Se nota que hay mucho en juego. En un Sub'20, por ejemplo, te juegas una medalla, ser campeón o clasificarte para una cita internacional, pero en una cita Absoluta no sólo te juegas las medallas. Se nota en el ambiente. Un atleta profesional no vive sólo de las medallas» describe Álvaro sobre lo que pudo vivir y sentir en esta primera experiencia al más alto nivel. Más allá de tiempos, La Nucía fue «un primer paso, una experiencia para aprender, para sumar ganas. Porque quiero volver a estar ahí, hacerlo incluso un poco mejor y estar más cerca de la final». Una vez que ya ha debutado, el siguiente reto es empezar a llamar a la puerta de los mejores. «Cada día hay que intentar estar un poco más cerca».

Esa forma de afrontar el deporte, paso a paso, toma mucha más relevancia después de una temporada 2023-24 con dos caras muy diferentes. Porque todo se ponía en marcha allá por el mes de agosto del año pasado cuando Álvaro hacía las maletas en dirección a Estados Unidos con una beca bajo el brazo con la que seguir entrenando atletismo y estudiar Ciencias del Deporte en la Universidad de Evansville,Indiana. «Ha sido un año complicado. Me marché en agosto, comencé a entrenar pero no me salían las cosas.Veía que no avanzaba, que no llegaban los tiempos».La ansiedad le hizo mella. «Veía que no llegaba». Personalmente «no estaba cómodo».No siempre es fácil adaptarse. «No he estado mal, pero no me encontraba.Me gusta estar aquí». Decidió regresar a Ávila y ponerse en manos de Luismi. «Las cosas vuelven a salir». Y es que en un mes «he vuelto a estar en mis tiempos y aunque no haya tenido buena suerte en las carreras –ha corrido en 1'50''13 cerca de su 1'50''06 marca personal– me veo en un gran estado de forma».Ahora ya se ve capaz de buscar la marca y la carrera ganadora.

Este fin de semana tenía cita con Castilla y León en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, un buen termómetro, pero el momento clave de la temporada llegará con el Campeonato de España Sub'20 al Aire Libre en Castellón el 27-28 de julio. Esto es otra cosa. Campeón de España Sub'20 de Pista Cubierta en 2023, en este caso toca hablar de podio, de pelear por las medallas y algo más. «Voy a por todas» se reafirma Álvaro. Ésta es su cita. Vendrá después el Campeonato del Mundo Sub'20. «Han puesto una mínima muy dura, 1'48''00».No rehuye pelearla, pero no le obsesiona. Si llega, bienvenida sea.