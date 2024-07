Ávila necesita 250 enfermeras para una "atención de calidad"

Ávila necesita unas 250 enfermeras para estar en la media de los países del entorno. Una falta de personal que, además, hace que el Colegio de Enfermería de Ávila asegure que no se podrá cumplir con el plan de contingencia previsto para este verano por falta de profesionales.

El presidente del Colegio de Enfermería de Ávila y del Consejo Regional de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz Forner, puso especial énfasis en la falta de enfermeras que en el caso de Ávila sería de esas 250 para «poder ofrecer una atención de calidad a la población. Actualmente, la denominada 'lista 0' de contrataciones en el ámbito hospitalario está agotada, lo que significa que no hay profesionales disponibles para cubrir las necesidades actuales». En Castilla y León, la ratio de enfermeras es de 5,2 por cada 1.000 habitantes, mientras que la media en Europa es de 8,5. En Ávila, aunque la ratio es ligeramente superior a 6, sigue siendo claramente inferior a la europea, explican desde el Colegio de Enfermería, de ahí que «para mejorar estos datos y alcanzar un estándar europeo, necesitaríamos al menos 250 nuevas enfermeras en la provincia», dice su presidente. Se trata de una situación que también se vive en Castilla y León, donde se necesitarían unas 5.000 enfermeras para estar en la media de Europa. Esta falta de personal, aseguró, genera una «inseguridad» en el ejercicio profesional porque no se pueden cubrir todos los ámbitos de la enfermería, haciendo que las enfermeras se tengan que dedicar exclusivamente a la «función asistencial» porque no se puede llegar a docencia o investigación, que también son ámbitos de su labor.

Por otra parte, Ruiz Forner se refirió al plan de contingencia previsto para el verano en Castilla y León y que en Ávila señalaba la incorporación de 75 enfermeras para AtenciónPrimaria y 73 para Hospitalaria. Unas cifras que, según dijo, no se podrán cubrir porque «ahora en la bolsa no hay profesionales» y, tras terminar el curso, se han colegiado en Ávila 32 profesionales de las dos escuelas (Enfermería se cursa en Ávila con la Universidad de Salamanca y la Universidad Católica de Ávila), por lo que «no alcanza para las 148 enfermeras que pretende la Consejería». Además se considera que es «difícil» rescatar a profesionales de otras provincias para venir a Ávila en verano, sobre todo teniendo en cuenta que «el 40 por ciento de los estudiantes que acaba el grado en Castilla y León se van a otras provincias por las mejores condiciones laborales y económicas» y también al extranjero. Como ejemplo puso el caso de Noruega, que vienen directamente a Ávila a captar a enfermeras y les ofrecen unas condiciones que duplican el salario de aquí, les proporcionan vivienda compartida, dos viajes a sus países de origen e inclusión inmediata en el sistema nacional de salud porque para ellos es «más barato llevárselas» que pagar por su formación. Esto hace que las enfermeras se vayan a países de Europa y Estados Unidos.

La escasez de enfermeras no solo afecta a los hospitales, sino también a la Atención Primaria y, sobre todo, a los centros sociosanitarios y residencias de mayores, explican desde el Colegio Oficial de Enfermería de Ávila, de modo que «muchos empresarios acuden al colegio en busca de profesionales porque no encuentran respuesta en el mercado laboral. Esto ocurre también porque las condiciones laborales y salariales que ofrecen no son comparables a las del sector público», señala.

«Es necesario invertir en enfermeras y apostar por su desarrollo profesional, ya que esto supone mejorar la calidad de los cuidados a la población. Sin enfermeras no hay salud y sin salud no hay futuro», afirmó Ruiz Forner.

«La falta de enfermeras genera una sobrecarga asistencial que debería ser excepcional, no la norma. Además, muchas enfermeras tienen contratos precarios y en condiciones indignas, lo que las obliga a buscar estabilidad en otras comunidades autónomas o países», insiste el presidente del Colegio de Enfermería de Ávila.