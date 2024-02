Tras el líder, el aspirante a serlo. No baja el nivel de exigencia para el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar en un calendario que le sigue poniendo a prueba jornada sí y jornada también. De la CulturalDeportiva Leonesa al Xoborg La Antigua CBTormes, pero esta vez –sábado 19,00 horas– en el Pabellón Municipal Würzburg, donde los charros lo han ganado todo. Rival complicado, viaje cómodo, casi placentero.Cuando pasas el curso por las carreteras gallegas, viajar a Salamanca es poco menos que un regalo. No les pesará el viaje como no les pesará a los chicos de EvaristoPérez sus últimas dos derrotas. «Si exceptuamos el primer cuarto ante el CírculoGijón Baloncesto, llevamos siete cuartos compitiendo a un alto nivel.Son las sensaciones positivas con las que nos tenemos que quedar para competir ante el segundo clasificado.Venimos con una dinámica positiva y a partir de ahí no despreciar nada. Sabemos que es un rival complicado de batir pero vamos a salir al partido sin complejos, a disputarlo». Se agarra el técnico palentino a lo bueno de las últimas semanas, donde el equipo, pese a no conseguir las victorias, ha sabido mostrar un buen nivel desde el que pensar a presente pero en especial a futuro. «Debemos seguir siendo fieles a un estilo y un trabajo, confiar en que lo que hacemos va a valer para conseguir las victorias que necesitamos para lograr el objetivo a final de temporada».

Desde esa forma de pensar, «¿por qué no?» Es la pregunta que lanza EvaristoPérez ante las posibilidades de los suyos ante el CBTormes. Ya lo lograron Marín Peixegalego y Chantada, aunque fuera con el apoyo de su público. «Es un equipo con mucho potencial, bien armado, hecho para tratar de ascender» asume Evaristo Pérez ante un cuadro que sobre la cancha «nos pondrá en dificultades por la versatilidad de sus jugadores, que no tienen posiciones definidas, difíciles de sujetar para nuestros jugadores. Se mueven en un amplio rango de tiro con mucha movilidad. Nos va a plantear problemas» analiza ante un partido en el que Ian Vivero será la única baja confirmada.

«Nos vamos a jugar nuestros objetivos a final de temporada»

«Ya quedan menos partidos y nos vamos a jugar nuestros objetivos a final de temporada». Tras esta fase de calendario el Hotel 4Postes se la jugará ante rivales directos. «Me gusta trabajar sin el agobio o los nervios de lo que pueda significar una determinada clasificación porque lo peor que puede pasar es que el miedo te atenace y no hagas bien tu trabajo. Eso sí, como entrenador debo estar preparado para todos los escenarios posibles. Lo mejor que se puede decir es que dependemos de nosotros. No dependemos en absoluto de lo que hagan nuestros rivales».