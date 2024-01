El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Ávila pedirá en el Pleno del próximo viernes que desde el Consistorio abulense inste al Gobierno de España a la «eliminación inmediata de los peajes de las autopistas AP-6 y AP-51», moción que también ha presentado en la Diputación Provincial.

Desde esta formación política se considera que «nuestra ciudad no puede esperar más, los abulenses no podemos esperar más, estamos hartos» y asegura que «es el momento de pasar de las palabras a los hechos», negándose a «esperar a que llegue el año 2029, año en el que, se nos anuncia una posible, pero no segura, eliminación de los peajes».

Desde Vox se recuerda que «no debe olvidarse que la concesión de la AP-6 lleva lastrando nuestra ciudad desde el año 1968, más de 56 años, y que los casi 25 kilómetros de la AP-51 lo hacen desde el año 1999, más de 25 años», asegurándose que «dichas infraestructuras han generado beneficios extraordinarios a las concesionarias, pues están totalmente amortizadas, desde hace muchos años».

«La realidad es que en Ávila tenemos un problema endémico con las vías de comunicación terrestre que las diferentes administraciones no han querido, o no han sabido afrontar, y cuya resolución es prioritaria para lograr un crecimiento económico sostenible», se afirma desde este grupo municipal, que confía en el apoyo del resto de grupos políticos a esta moción con representación en el Consistorio, «dado que todas las formaciones políticas presentes en el Ayuntamiento han manifestado que los peajes existentes son un lastre para el desarrollo económico y social de nuestra ciudad, a pesar de que cuando pueden, no hacen nada para solucionar el problema».