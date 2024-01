"Queremos fijar población y favorecer la creación de empleo"

La sección 'Vivir la provincia' viaja esta semana a La Adrada, municipio que desde el pasado junio, y tras las elecciones municipales, está gobernado por la popular María Pilar Martínez. El 28M dejó en La Adrada un resultado muy ajustado. De hecho, la victoria se la llevó Nuestra Tierra por solo un voto de diferencia y además polémico ya que la suma total de sufragios superaba en uno el censo, lo que le dio cinco concejales frente a los cuatro del Partido Popular. Sin embargo, el apoyo que PP obtuvo para la investidura de Por La Adrada y PSOE otorgó el bastón de mando a quien durante las últimas dos legislaturas fue portavoz popular en este ayuntamiento que actualmente gobiernan PP y el concejal de Por La Adrada, que es primer teniente de alcalde.

Aunque llevaba años como concejala de este Ayuntamiento y conoce la institución desde dentro, ¿cómo fue su llegada a la Alcaldía?

Yo llegué a la Alcaldía con mucha ilusión y con la misma continúo a día de hoy. Y que aunque han sido momentos muy difíciles, porque la situación que dejó el anterior grupo de gobierno municipal fue bastante mala me he sentido muy arropada por mi grupo de concejales y también por David López Sacido, el edil de Por La Adrada, que es mi primer teniente de alcalde y en el que he encontrado un apoyo incondicional. Estamos trabajando muchísimo pero con mucha ilusión porque esto es algo que hemos elegido.

El que no cuente con mayoría y que haya un partido, además, que cuenta con cinco concejales frente a los cuatro de PP, imagino que complica el día a día. ¿Qué le pide a la oposición?

Principalmente le pido entendimiento y que no ponga zancadillas a los avances de La Adrada.

En lo económico, ¿cómo se encontró el Ayuntamiento de La Adrada cuando llegó a la Alcaldía?

Aunque es verdad que el Ayuntamiento no tiene deuda también lo es que cuando llegamos nos encontramos con un ayuntamiento en bancarrota porque de los 670.000 euros que reflejaba el acta de arqueo que nos dejó el anterior equipo de gobierno 540.000 eran un adelanto a cuenta del Organismo Autónomo de Recaudación, lo que supone que todos los ingresos que se reciben mensualmente ya estaban mermados. Nos hemos encontrado también con una cantidad enorme de facturas sin pagar de años anteriores de proveedores que no habían facturado. Sin ir más lejos, el día después de ser investida vino un proveedor al que se le debían 217.000 euros de albaranes y facturas de 2021, 2022 y 2023, y después han venido algunos más, tanto es así que a día de hoy no hemos podido pagar todas las facturas que tenemos pendientes porque no tenemos dinero. No ha sido fácil en ese sentido.

Apenas ha pasado medio año desde que llegó a la Alcaldía pero no se si en este tiempo ha podido poner en marcha algún proyecto...

Aunque todo lleva su tiempo y los primeros meses han sido mucho de ponernos al día lo cierto es que ya hemos dado pasos para poner en marcha algunos proyectos como la rehabilitación de edificios públicos y en este caso la ampliación del Ayuntamiento, para lo que hemos solicitado un taller de empleo a la Junta de Castilla y León. Hemos hecho también la adjudicación para arreglar el tejado del Ayuntamiento, que llevaba años con goteras tales que prácticamente los trabajadores no pueden trabajar. También está ya proyectado y adjudicado un parque infantil.

¿Qué objetivos de legislatura tiene el equipo de gobierno?

Nuestro principal proyecto es fijar población y favorecer para ello la creación de empleo. Para mí también es muy importante ampliar la formación para que la gente joven se pueda formar y en este sentido promover, con ayuda de la Junta de Castilla y León, ofertar cursos relacionados con la hostelería, que es un mercado laboral aquí. También queremos arreglar el centro de salud, que tiene muchas carencias, y dotar a La Adrada de un polideportivo, así como también arreglar nuestras calles que consideramos algo prioritario porque la verdad es que están bastante mal.

En materia de tasas e impuestos, ¿qué política va a seguir el equipo de gobierno?

Aunque en nuestro programa electoral nos comprometíamos a bajar ciertas tasas e impuestos lo cierto es que este año no podremos llevar a cabo esa rebaja por la situación en la que nos hemos encontrado las arcas municipales.

La Adrada es uno de los municipios abulenses con mayor número de segundas residencias, ¿a qué cree que se debe que tanta gente elija esta localidad como destino de descanso?

La Adrada tiene un entorno privilegiado, una hostelería muy profesional, se come muy bien, una oferta cultural muy atractiva y, sobre todo, tiene mucha proximidad con la capital de España, con Madrid, lo que es muy importante. La verdad es que reunimos todas las cualidades que alguien puede tener en cuenta a la hora de elegir segunda residencia y además aquí quienes nos visitan tienen cubiertos los servicios principales y necesarios, tanto como sanitarios como cualquier servicio que necesitemos.

En lo turístico, que es uno de los motores económicos del municipio, ¿cómo se va a trabajar de aquí a 2027?

En lo turístico La Adrada tiene una oferta de servicios muy amplia y tenemos varios proyectos, entre ellos el de la pasarela del Pino Aprisquillo, que fue en su día Árbol del Año en España. Esto está dentro de una de las subvenciones del Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino y vamos a fomentar e impulsar el mercado medieval que el pasado año obtuvo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional y que, por tanto, este 2024 estrenará esta condición. Nuestra intención es elevar la oferta cultural e histórica porque La Adrada tiene mucha historia y la tenemos que aprovechar. También seguiremos con programación cultural de cara al verano y a la Navidad, como ya hemos hecho este año.

De cara a la promoción turística de La Adrada se va a participar en las ferias turísticas más importantes, entre ellas Fitur.

Ha hablado de lo cultural, ¿se va a seguir la línea marcada por el anterior equipo de gobierno?

Durante la anterior legislatura se ha gastado mucho dinero en cultura y fiestas. La oferta cultural es un activo muy importante dentro de nuestro municipio y este gobierno municipal mantendrá la oferta cultural, pero también priorizará en inversiones importantes y necesarias.

¿Hay proyectos también relacionados con el turismo de naturaleza?

Por supuesto. Es más, ya hemos señalizado tres rutas: la del Pino Aprisquillo, la de Los Puentes y la del Franquillo. Y lo hemos señalizado a través de una plataforma que se llama Invertrip para lo que hemos puesto balizas inteligentes en las que tú te puedes descargar el track e irte conectando baliza a baliza. También pensamos en eliminar las barreras arquitectónicas para que La Adrada sea un pueblo más accesible.

En materia de empleo y de actividad empresarial, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento?

En lo que esté en nuestra mano vamos a adoptar medidas que favorezcan la instalación de empresas en La Adrada. De hecho, uno de los proyectos que llevamos en nuestro programa es la puesta en marcha de un coowoking o vivero de empresas para el que ya hemos empezado a dar pasos y que creemos puede contribuir a que nuevos emprendedores o empresas ya constituidas desarrollen aquí su trabajo.

¿Por último, ¿qué mensaje le daría a sus vecinos, tanto a los que le votaron el pasado mayo como a quienes no lo hicieron?

El mensaje que le daría a mis vecinos es que estoy trabajando incansablemente para que La Adrada sea un pueblo mejor y más próspero de lo que lo era hace unos meses atrás. Y espero que dentro de cuatro años así lo crean también mis vecinos. También quiero decir que estoy convencida de que de este trabajo se va a ver el resultado dentro de muy poco tiempo y que esa mejora de servicios y de infraestructuras que vamos a hacer va a ayudar a nuestro pueblo y a que se mejore la calidad de vida de nuestros vecinos.