Hay que pensar ya en las vacaciones

Cuál es el mejor momento para empezar a programar nuestras vacaciones? Pues aunque no lo creamos porque estamos aún a principios de año, ni siquiera se ha ido el frío y para el verano aún quedan muchas semanas según los expertos enero es el mejor mes para planificar, y reservar, nuestros viajes. De hecho, como apunta Teresa Mayor, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes Independientes de Ávila, son varias las ventajas de pensar ya en vacaciones siendo una de las principales la económica. No en vano, explica la también responsable de Viajes Próximo Destino, reservar ahora nuestras vacaciones de verano puede suponernos un ahorro «superior al 50 por ciento» lo que no es baladí si tenemos en cuenta, como reconoce esta experta, que el precio de vuelos y hoteles, como el de prácticamente todo, se ha incrementado también en los últimos tiempos.

«Cuanto antes se reserve, mejor, porque el precio va en aumento», asegura esta la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes Independientes de Ávila que, es más, apunta que enero es el mejor mes para reservar nuestras vacaciones de verano porque es cuando el cliente se puede beneficiar de las «ventas anticipadas» de las cadenas hoteleras. Y si no es ahora Teresa recomienda no demorar mucho la reserva y hacerlo siempre antes de Semana Santa que, apunta, es el punto de inflexión en cuanto a precios y el momento en el que tanto vuelos como hoteles empiezan a subir.

Para aquellos que no reservan ahora porque aún no saben cuándo tendrán vacaciones o para quienes tienen miedo de hacerlo con tantos meses de antelación, la también responsable de la agencia de viajes Próximo Destino recuerda que la mayoría de hoteles dan la opción de «cancelación gratuita hasta incluso una semana antes» de la fecha de llegada y que en el caso de los vuelos la opción pasa por contratar un seguro que no encarece mucho el coste final pero que sin embargo nos da tranquilidad de cara a que en el último momento no podamos viajar por enfermedad o por causas de fuerza mayor.

Destinos de sol y playa, y también islas, es lo que buscan los abulenses cuando se trata de vacaciones de verano como asegura Teresa que apunta que dentro de la oferta de costa nos decantamos especialmente por lugares como Valencia y Alicante, lo que se conoce como Costa Blanca, y también por la Costa de la Luz, que comprende las playas de Cádiz y Huelva.

Ese consejo de reservar con antelación también se lo dan las agencias de viaje a quienes estén pensando en casarse y acompañar su boda con un viaje de novios, ya que también en este caso cuando se reserva meses antes el precio final resulta más económico. Tailandia, cruceros, safaris o Japón, apunta Teresa son los destinos preferidos por las parejas abulenses y también en muchos casos por quienes quieren aprovechar sus vacaciones de verano lejos de España.

Es más, tan aconsejable es reservar nuestros viajes con antelación que el 11 de enero se ha establecido como el Día de Planificar tus vacaciones ya que hacerlo a principios de año tiene muchas ventajas más allá de la obvia de poder acceder a ofertas y mejores precios. No en vano, saber con antelación cuando viajaremos nos da opción de acceder a más oferta, tanto de vuelos y horarios como de alojamientos, sobre todo si el viaje se va a llevar a cabo en temporada alta cuando muchos establecimientos terminan colgando el cartel de 'completo'.

Planificar las vacaciones con cierta antelación también nos ayuda a organizar mejor el viaje sin que llegado el momento de salir nos queden flecos pendientes tales como quien se quedará con nuestros animales de compañía, en el caso de no llevarlos. Además, empezar el año con un viaje ya previsto nos ayuda a llevar mejor el invierno y a tener un sentimiento de que las vacaciones están más cerca.