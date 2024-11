El calendario de Down Ávila, todo un referente social, cumple la mayoría de edad y en un momento tan trascendental la asociación aprovecha para reivindicar las preocupaciones, anhelos y miedos de las personas con síndrome de Down y que sus voces puedan ser escuchadas. Voces como las de Lucía, que quiere formar parte de un grupo de teatro, o Javier, con su voluntariado en Huellas.

Ellos son sólo dos ejemplos de lo que piden, que puedan elegir con quien vivir, ser tratados según su edad, más transporte público en las zonas rurales, estudiar o trabajar. Todas sus peticiones las hicieron públicas en una performance en las que reivindicaron sus derechos.

La presidenta de Down Ávila, Mar Rodríguez, explicó que el calendario ha ido evolucionando con la incorporación de jóvenes y mayores y pasando a ser «más íntimo y personal». Es un espacio en el que ellos pueden opinar y expresarse, lo que ha hecho que ya no sea un calendario de la institución sino de las personas, para tener visibilidad y que puedan expresar sus inquietudes.

El calendario Down cumple la mayoría de edad - Foto: Isabel GarcíaEl calendario cuenta con 1.700 unidades en formato pared y 1.000 de mesa, incorporando desde hace años a su preparación y diseño a jóvenes y mayores de la entidad para esa idea de acercar realidades y salvar distancias. Para 2025 los mensajes fueron plasmados en papel gracias al diseño de Lara Rubín de Celis y las fotografías de Alizia Alonso, contando con la colaboración económica de la UCAV, que aporta un 25 por ciento del coste de producción.

Los calendarios de Down Ávila estarán a la venta por un precio de cinco euros en las sedes de la asociación de Ávila, Arévalo y Sotillo de la Adrada, además de el Tiendecilla de Ajates, Don Pan, Lavandería Sec-Neila, Librería Letras, Regalos Planet Cool, Copistería Ábaco, Tintorería Rollo 18, Arte Canino, El Colmado de Soraya, el centro comercial El Bulevar, Lymphosalud, Sur Ávila, Bar Pío (Serranillos) y Ferrjusa (San Pedro del Arroyo, a la espera de que se vayan sumando más puntos de venta.

El lugar de venta en el Bulevar estará este año disponible solo hasta el 15 de diciembre por cuestiones de organización del centro comercial.

presentación oficial. Para la presentación oficial de este año se contó con el Episcopio como lugar elegido para que la presidenta dirigiera unas palabras y que después las personas con síndrome de Down hicieran una performance, dirigida por Pilar Rodríguez, quien dio movimiento a la voz expresada a lo largo de los meses del calendario. Esa voz se alzó para demostrar que esas inquietudes y aspiraciones son similares a las de cualquiera y por eso los propios participantes gritaron a los asistentes lo que querían y pidieron una y otras vez ser vistos y escuchados.

«Es frecuente oír y creer que las personas con síndrome de Down son felices, un mito que refleja una realidad inconsciente, donde no caben las preocupaciones porque su realidad es una nebulosa limpia e inocente», señaló la presidenta de Down Ávila, que añadió que «la realidad, tal como nos muestra este nuevo calendario, es otra: es una verdad mucho más diversa y profunda con inquietudes, metas, consciencia del mundo en el que viven, conexión con la realidad y con esas barreras y limitaciones que les imponen».

Por eso Lucía López insistió en que a veces la gente «piensa que nuestras vidas son diferentes, pero en realidad nuestras preocupaciones son las mismas que las de cualquier persona de nuestra edad». Así lo dicen y así quieren ser oídos.