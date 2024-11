Las Cortes también piden que se impulse la conexión con la A-6

La Comisión de Movilidad y TransFormación Digital de las Cortes de Castilla y León aprobó con los votos a favor de Partido Popular, VOX y Por Ávila, y la abstención de PSOE y UPL-Soria, instas a la Junta de Castilla y León a que requiera al Gobierno de España que se impulse la conexión de la capital abulense con la A-6 a través de autovía. En esta ocasión se trata de una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por el grupo popular, con contenido similar a la moción que se aprobó este lunes en el pleno de la Diputación Provincial, y que próximamente se debatirá en el Ayuntamiento de la capital.

La propuesta instaba al Gobierno a reconocer, la necesidad, justificación y urgencia de la conexión de la ciudad de Ávila con la A-6, para conectarla con Valladolid por autovía y el resto del noroeste de España, y emplazaba a adjudicar las obras de algún tramo antes de noviembre de 2027, fecha de caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental.

La iniciativa popular, que ya se aprobó en forma de moción por su grupo en el Senado, concitó el apoyo de Vox y del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que se mostró critico, no obstante, por no agilizar esta obra cuando han gobernado. El grupo socialista rechazó que 'los populares' marquen plazos y UPL apeló a unos presupuestos que no existen, por lo que ambos optaron por la abstención.

El procurador popular David Beltrán, en la presentación de la PNL, exigió la implicación del Gobierno con esta infraestructura para agilizar y reducir trámites y plazos administrativos y apeló a la unidad de todos los grupos de las Cortes «sin medidas tintas» con este proyecto viario.

En la propuesta de resolución, se insta a reconocer la necesidad, justificación y urgencia de la conexión de la ciudad de Ávila con la A-6, para conectarla con Valladolid por autovía y el resto del noroeste de España, y aprobar los proyectos, licitar y adjudicar las obras de algún tramo antes de noviembre de 2027, fecha de caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental.

«Se lleva décadas hablando de conexión con la A-6», inició el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que lamentó que los intereses de su provincia se hayan dejado fuera de los intereses nacionales tanto por PP como por PSOE cuando han gobernado. «La clave está en la voluntad política», indicó, tras dar su apoyo al texto. «Lo que plantean es necesario, por qué no se han dado cuenta antes, solo lo hacen cuando no gobiernan», señaló a los populares.

Pascual argumentó que debería salir de las Cortes «un compromiso real» para la conexión de la provincia de Ávila y planteó una enmienda de adición para que «se estudie» la posibilidad de que la Junta cofinancie la ejecución de la autovía de unión a la A-6, que calificó de un proyecto estratégico, que no fue aceptada por el popular.

José Antonio Palomo (Vox) defendió la necesidad de este proyecto para el futuro de esta provincia, apeló también a la voluntad política de quien gobierna, denunció «el maltrato» a los abulenses en infraestructura viaria y exigió que se inicien las obras en «tiempo y forma» para que no sea «una estafa» la declaración de impacto ambiental.

«Primera proposición no de ley del grupo popular en esta Comisión», arrancó la socialista Laura Pelegrina, que volvió a afear la inclusión de esta iniciativa, presentada en noviembre, cuando hay otras registradas antes en lista de espera, para indicar que «está copiada» de la presentada en Congreso y Senado.

Pelegrina pidió al PP que valore si Fernández Mañueco tiene alguna prioridad para Ávila y preguntó por qué no se ha ejecutado cuando han gobernado los populares, por qué se inadmitió la declaración de impacto en 2018 o por qué José María Aznar amplió el periodo de concesión de las autopistas de la provincia.

«No son ustedes los más indicados para marcar los plazos al Gobierno», afirmó la socialista, que calificó de una «copia» de la moción aprobada en el Senado y recordó que en 2023 se ha adjudicado el estudio informativo para ver las posibilidades cuando caduquen los peajes AP-6, AP-51 y AP-61.

Beltrán argumentó que no se había entendido su propuesta porque se pide que lo conseguido no se pierda, prorrogar la declaración de impacto ambiental y adjudicar obras de algún tramo en 2027. El popular atacó tanto a Por Ávila, partido que calificó de «triste», a la UPL, que anunció su abstención, a la que dijo que beneficia a la supuesta Región Leonesa por ser «positiva» para Salamanca y Zamora.

Ahora «no se necesita dinero, cómo van a votar que no», emplazó Beltrán, convencido también de la voluntad política para que no se pierda lo hecho y enmarcó la propuesta en que el ministro Óscar Puente haya ligado el proyecto con la caducidad de los peajes, a la vez que rechazó la enmienda socialista.