Llegó a su fin la edición 2024 de las Jornadas de Filosofía que cada año por estas fechas, organizada por el Ayuntamiento y teniendo como coordinador de la actividad al profesor de filosofía abulense Manuel Paz, invita a la ciudadanía a reflexionar sobre asuntos de la actualidad que están muy relacionados con ese arte de pensar que nos viene de muy antiguo pero que sigue siendo tan o más necesario que nunca.

El lema de la tercera de las citas que han llenado estas Jornadas era el de 'Características principales de las explicaciones racionales: la crítica como factor fundamental', y en ello se aplicó Manuel Paz ante su atento auditorio para defender la «necesidad de esa visión para entender el mundo racionalmente, y para ello no nos queda más remedio que emplear la crítica», pero entendida esta palabra no como ruido o discusión agria, que parece ser lo común en el presente, sino como empeño en «comparar lo que yo estoy proponiendo con lo que pueden proponer otros».

Es decir, apuntó el profesor abulense, que «no se trata de tener solamente una visión negativa de las cosas, mucho menos hacer cotilleo ni nada por el estilo, el objetivo es sopesar los aspectos que nos presentan los datos y, a partir de ahí, ver lo positivo y lo negativo que puede haber, hacer un juicio sobre ellos».

entenderse con el otro. Para conseguir ese objetivo «se necesita reflexión pero también varios factores más, sobre todo una buena disposición para entenderse con el otro, para dialogar y descubrir con el otro que hay otras maneras diferentes de las nuestras de ver las cosas».

Todos, cada uno desde su perspectiva y buscando ese encuentro entre ideas por el camino del diálogo, «podríamos todos aportar algo a ese deseo de entender la realidad buscando puntos en común y no a través de rechazos, porque, y eso es justo lo que yo busco en los diálogos filosóficos, que no se produzca ese rechazo a priori, sino que en caso de que se produjera, fuera una consecuencia muy pensada y muy meditada, que probablemente sería una consecuencia irreal».

Sobre el objetivo general de estas jornadas, discernir qué es y qué no es filosofía, comentó Manuel Paz que «comenzamos hablando del origen de esa palabra, que como todas nace de una necesidad expresiva, y que en este caso apelaba a una moral de saber en contraposición con el simple opinar, reivindicando que había otra forma de expresar las cosas, había otra forma de entenderse y esa otra forma de entenderse necesitaba una nueva palabra, que fue la de filosofía».

Y partiendo del convencimiento de que a veces es de parecida importancia saber qué no es una cosa como saber qué es, añadió que, desbrozando un poco la confusión que pueda existir ahora, «la mayor parte de las personas tenemos la capacidad para filosofar, sin lugar a dudas, pero para hacerlo tenemos que ponernos en situación para que filosofar sea posible. Y eso hay que tenerlo presente en todo momento porque no siempre se tiene esa actitud debido a que muchas veces por encima del interés del saber priman otros, por ejemplo el de convencer, el de salirte con la tuya o el de irte por los cerros de Úbeda… y ahí es donde la filosofía sí que tiene que ser muy crítica, no para rechazarlo frontalmente pero sí para señalar que eso no pertenece al ámbito del filósofo».

Y esa actitud de escucha y de diálogo, añadió, tiene quizás más razón de ser en este presente «tan lleno de urgencias, un ruido que parece que nos pone en la necesidad de estar a un lado o a otro y nos niega la posibilidad de diálogo, y eso es bastante perjudicial para hacer filosofía porque crea una predisposición, una actitud que rechaza justo lo que el otro pueda aportar, y rechaza, por tanto, buena parte de la crítica en su mejor sentido de la palabra».

Recién finalizadas estas Jornadas, hizo su coordinador y ponente una valoración «positiva» de su desarrollo y de la participación del público, una apreciación que coincide con las que le dejaron las anteriores ediciones y que le llevó a comentar que, de cara al año que viene, «mientras haya gente interesada en que pueda haber un espacio de diálogo filosófico, yo procuraré mantenerlo».