«La sensación era de estar atenazados por el miedo a perder»

«Contento» por los tres puntos, «por la victoria» pero aún con cara de sufrimiento analizaba Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila, un partido que no supo cerrar el equipo encarnado y en el que sobrevoló la inquietud en todo momento. «Cualquier partido si no lo cierras, si no pones la intensidad suficiente, en esta categoría te ves muy obligado. Hemos tenido situaciones para haber marcado y no llegar a sufrir. No lo hemos hecho y esa falta de gol nos ha hecho llegar a ese tramo final en el que, si ellos situaciones claras no han generado, pero esa incertidumbre viniendo de donde venimos, de dos descuentos en los que nos han hecho gol... Pero ganar de la manera que sea hay que valorarlo. Nos hubiera gustado no haber llegado a un final así porque hemos hecho méritos suficientes Nosotros solos nos metemos en problemas.Son cosas a mejorar». Reconocía Miguel que había «muchísimo miedo a perder los puntos.La sensación era de estar atenazados por miedo a perder, pero estos partidos también hay que saberlos sufrir».

Reconoció el técnico que vio al equipo «por momentos desactivado.No sé si nos hemos contagiado de un rival que, aunque nos exigía, tampoco nos hacía demasiado peligro.Es una versión del equipo que no estamos acostumbrados pero lo cierto es que hemos sabido sufrir. Nos hemos llevado los puntos, que es lo que queríamos, aunque debíamos haber hecho mejor las cosas».

Ante su decisión con el lanzador del penalti dejó claro que «tenemos dos jugadores en disputa. Ninguno de los dos. Lo tira Alberto, que es el que está limpio».

Mario Gutiérrez

«Con lo que nos tenemos que quedar es que no hemos bajado los brazos ante un gran equipo»

«Aunque no ha habido muchas ocasiones, creo que hemos estado ahí hasta el final, hemos tenido nuestras opciones. Delante teníamos un equipo al que es muy complicado hacerle gol. Es un equipo que compite muy bien» comenzaba exponiendo Mario Gutiérrez, entrenador del Laredo. «Quizás en la primera parte hemos estado por debajo de ellos. Nos han generado mucho a balón parado, a la contra. En la segunda lo hemos equilibrado.Es verdad que David ha realizado una gran intervención que era un gol cantado pero nosotros hemos tenido nuestras ocasiones. Por mi parte estoy orgulloso del trabajo de mi equipo, de no bajar los brazos hasta el final.No sacar nada más de aquí es también por mérito del rival, que está haciendo las cosas muy bien». Sobre la acción del penalti entendía Mario Gutiérrez que la situación se podía «haber solventado antes.Llevamos cinco en contra de manera consecutiva. Debemos corregirlo».