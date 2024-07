«La vida es muy tranquila, como ‘High School Musical’»

A veces estar en el extranjero no tiene tanto que ver con hacer una vida fuera de Ávila sino con pasar un tiempo en un sitio con costumbres diferentes y absorbiendo todo lo que puede ofrecer. Y además se puede hacer sin dejar de soñar en todo lo que se puede conseguir en un futuro.

Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Daniel Sahagún Sánchez-Ferrero, de 17 años, que en 2023 se fue a Estados unidos, a «un pueblecito de Wisconsin que se llama Port Washington». El motivo de su viaje fue poder estudiar allí segundo de Bachillerato, que 'traducido' a lo que significa esto en Estados Unidos, sería el grado 12.

Daniel decidió «pasar un año en los Estados Unidos porque a mí siempre me han encantado los negocios, porque mi padre siempre me enseñó lo que él estaba haciendo, y el hecho de hablar inglés y además entender las costumbres de otra cultura como es la americana es una gran oportunidad». Una oportunidad que él ha podido disfrutar durante un año pero desde una perspectiva muy especial, la de estar en un pueblo pequeño. «La vida en el pueblo en el que yo estaba viviendo era muy tranquila, monótona y basada en el instituto, era básicamente 'High School Musical'».

Aunque pudo cumplir su deseo de estudiar un año fuera, también encontró dificultades y lo más difícil para él y que marcó su estancia «fue que donde yo estaba anochecía muy pronto cada día y, además, la parte del día en la que hacía sol la pasaba entera en el instituto», comenta. A esto se une echar de menos la gastronomía española.

En el otro lado de la balance se encuentra que de su lugar de residencia le gusta «la gente, porque son muy abiertos y en seguida intentan hacerte parte de su grupo».

La vida de este estudiantes abulense en es extranjero era básicamente ir a clase y, cuando terminaba, ir al gimnasio del instituto. Después había tiempo de ir «al entrenamiento de baseball y luego a casa, cenar y a dormir».

«Siempre me han dicho que tenga planes un poco más alcanzables, la gente se suele reír o poner caras como que no lo voy a conseguir cuando digo a lo que aspiro», explica, pero a este joven le da igual lo que puedan decir los demás y no le da importancia.

Y esto sucede porque su sueño desde niño es «ser libre, poder utilizar mi tiempo de la manera que quiero sin tener que ir a un trabajo que no me gusta» y eso es precisamente lo que aspira a conseguir: «eso lo quiero conseguir con los negocios, que es lo que más me gusta en este mundo, lo único que me quita el sueño», explica. Ahora tiene todo ese futuro por delante.