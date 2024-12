Álvaro Rubio, entrenador del Real Valladolid Promesas, será finalmente quien se siente este martes en el banquillo del Adolfo Suárez para dirigir al primer equipo del Real Valladolid en el partido de Copa del Rey ante el Real Ávila tras la destitución de Pezzolano en la madrugada del sábado al domingo.Un cese que se precipitaba tras la derrota ante el Atlético de Madrid 0-5 en el José Zorrilla, el ambiente de crispación contra el técnico uruguayo y la mala dinámica del equipo vallisoletano, colista en Primera. Y en medio de las quinielas de nombres –se habló de Francisco y ahora se habla con fuerza de AntonioHidalgo, entrenador del Huesca– para asumir la dirección del primer equipo, será finalmente el entrenador del filial quien asuma la dirección del equipo en el partido de Copa del Rey.

Curiosamente será el primero de los dos partidos en los que Álvaro Rubio acuda al Adolfo Suárez en apenas unos días.Este martes como entrenador delprimer equipo en Copa y el domingo como entrenador del Promesas en Segunda RFEF. «Cabe la posibilidad» señalaba Álvaro Rubio en sus primeras palabras durante la previa del partido de Copa. «Surgió la posibilidad de hacerme cargo del primer equipo» apenas momentos después de dirigir al Promesa frente al RSGimnástica Torrelavega.Y esta nueva responsabilidad la asume «con mucha ilusión y responsabilidad.Es un trabajo de club que queremos sacar adelante y estoy muy ilusionado». No esperaba que le llegara esta propuesta. «Es verdad que siempre cabe la posibilidad.Soy una persona de club. Igual no tengo tanta experiencia pero he estado seis años trabajando en el primer equipo, he aprendido mucho de los técnicos con los que he estado, se cómo funciona todo, la dinámica del equipo.Además en ese tipo de situaciones creo que puedo hablar con conocimiento porque me ha ocurrido como jugador... Creo que estoy preparado». Por delante un partido de Copa, pero todos los focos estaban en su persona tras un fin de semana tan movido como el que han tenido en Pucela. «Yo voy a preparar este partido como si fuera el último, aunque no me han puesto límite temporal».

Ha tenido poco tiempo para preparar el duelo pero «nos ha tocado en Copa un rival al que conocemos, al que nos íbamos a enfrentar el domingo. Todos los rivales que van dejando ellos los vamos cogiendo nosotros, por lo que hemos visto varios partidos».En medio de todo lo «acelerado» del proceso, el 'scoutting' ya lo tenían hecho.

Reconoce que se encuentran condicionados por el partido del pasado sábado ante el Atlético de Madrid y el que tienen por delante ante Las Palmas «pero todos los jugadores que estén disponibles van a ir» señala ante la que define su prioridad, «el hoy», a la hora de tomar decisiones de cara al Adolfo Suárez.

Un duelo con «varias categorías de diferencia.A priori se supone que va a ser más fácil pero fácil en el fútbol no hay nada. Seguramente nos encontremos con un equipo mucho más motivado del que podamos encontrarnos el domingo. Estoy cien por cien seguro de que será un partido muy complicado».