Siempre ha sido y siempre será del Club Puente Romanillos, «el club de toda la vida, donde he aprendido y crecido como atleta», pero en este 2024 la abulense Carla Jiménez Sanandrés estrena nuevos colores, los del Facsa Playas de Castellón, el mejor club de atletismo de España en estos momentos y uno de los clubes punteros de Europa.Cuando te llama alguien así, no se le puede decir que no. «Era una oportunidad que no se presenta muchas veces» explica Carla Jiménez Sanandrés.Del azul y blanco del Puente Romanillos al verde del Facsa Playas de Castellón con el que se colgaba la medalla de oro el pasado fin de semana en el Campeonato Autonómico Absoluto de 1.500 o con el que correrá la próxima semana su primera gran cita de la temporada, el Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta en Ourense. Cambian los colores, la exigencia, el abanico de pruebas al que puede optar... Pero hay otras que no cambian. Carla Jiménez seguirá en manos de RubénMuñoz de la Cruz, entrenando en la Ciudad Deportiva y cursando sus estudios de enfermería en Ávila. Lo que funciona, mejor no tocarlo.

Fue a finales del 2023 cuando sonó el teléfono. Al otro lado, el Playas de Castellón. «Llamaron a mi entrenador y nos hicieron una oferta para fichar por ellos. Lo estuvimos pensando durante unas semanas. Había que decidirlo antes de que acabara el año, porque a inicios de año se cambia la licencia y había que tomar una decisión. Lo dimos vueltas y al final decidimos cambiar».Ambos tenían claro que «esta oportunidad no se presenta muchas veces» asumieron tanto Carla Jiménez como RubénMuñoz ante lo que se les presentaba. Y es que fichar por el Facsa Playas de Castellón es subir varios escalones a todos los niveles del atletismo nacional e incluso internacional.

Con el cambio de club se abre un nuevo abanico de posibilidades. «En el Puente Romanillos era la única chicas Sub'20». No podía competir en ciertos escenarios. Todo lo contrario a lo que la ofrece con este nuevo reto. «Se me abre un abanico de competiciones» como pueden ser los campeonatos de Europa y de España de Clubes Sub'20 –la categoría de Carla– donde el equipo castellonense se proclamaba campeón en 2023.

«Es un orgullo poder estar en un club de este nivel» tiene claro Carla Jiménez, que asume que su incorporación al Playas de Castellón supone «un punto de exigencia» a mayores. Son los colores de un club que compite al máximo nivel en el escenario nacional e internacional, pero tiene claro que «lo importante es seguir entrenando y compitiendo lo mejor posible.Es la manera de seguir avanzando» .

Campeonato de España. Una progresión que la joven abulense –18 años– quiere seguir demostrando en su último año en categoría Sub'20. Una de las grandes citas que ya aparecen en el horizonte es el60º Campeonato de España de Pista Cubierta Absoluto que se disputará del 16 al 18 de febrero en Ourense. «Tengo ganas» reconoce la abulense, una joven que empieza a ser ya 'veterana' al máximo nivel. Con 16 años –2022– debutaba en un Absoluto precisamente en Ourense, una pista de la que guardará un gran recuerdo. Entonces era la más pequeña. Regresa a la pista de Expourense con 18 años, en su tercer Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta y lo hace con la grata sensación de los resultados que está arrojando lo que lleva de temporada. El ranking la coloca como el undécimo mejor tiempo. «Este año tengo muchas ganas.He conseguido mejor marca personal –4'27''11– y me veo ahí, undécima en el ranking.No significa nada, es sólo un listado, pero me veo delante» y eso ilusiona.

En marzo afrontará el Campeonato de España Sub'20 de Pista Cubierta enSalamanca. En la Carlos Gil Pérez comparecerá como la vigente campeona de España Sub'20 de Pista Cubierta. También lo es en Aire Libre. Cuando el Facsa Playas de Castellón la llamó, sabía a quién llamaba.