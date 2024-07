Ávila y sus alrededores, a lomos de 100 caballos

En pleno siglo XXI, resulta muy difícil, dificilísimo, contemplar caballos a los pies de la Muralla. Y, es más complicado aún, disfrutar de la estampa que conforman más de cien monturas al paso por algunas de las principales calles de Ávila. Pero no es imposible. No al menos desde hace once años y en los primeros compases del verano abulense. Porque es ahora cuando la Asociación de Amigos del Caballo de Ávila organiza su Ruta Ecuestre Turística Cultural 'Muralla de Ávila', que este sábado reunía a algo más de cien caballos en una nueva cita.

Monturas llegadas, en su inmensa mayoría, de diversos pueblos de la provincia de Ávila. Y alguna, también, desde la vecina Comunidad de Madrid. De Ávila capital, se lamentaba Pedro Martín Muñoz, vicepresidente de la Asociación de Amigos delCaballo de Ávila, apenas.

Yeguas de Piedrahíta, caballos de Las Navas del Marqués, de San Bartolomé de Pinares... Fueron llegando a primera hora de la mañana a la explanada del Lienzo Norte para, desde allí, emprender una ruta que llevaría al grupo a espacios tan emblemáticos de los alrededores de Ávila como el embalse de Fuentes Claras, los Cuatro Postes o el parque delSoto. Siempre buscando las sobras y casi siempre, nos decía Martín Muñoz, teniendo delante las espectaculares vistas de la Muralla de Ávila.

Después de 'cargar las pilas' con un desayuno a base de chocolate con churros, el grupo emprendía la marcha pasadas las diez de la mañana. En el mismo iban, por ejemplo, Roberto a lomos de Genovés, para el que la de este sábado es «la ruta más bonita» de las que realiza a caballo; y Álvaro, del Centro Hípico Los Llanos, de Las Navas, que con sólo 15 años iba a completar el recorrido a lomos de Tatán. «Es la primera vez que lo hago», decía con tanta timidez como ilusión a Diario de Ávila.

Tras un descanso en ElSoto, el grupo entraba ya bien entrada la hora de la comida en la ciudad de Ávila. La Ronda Vieja, el Paseo del Rastro o las inmediaciones del Puente Adaja fueron algunos de los lugares por los que abulenses y turistas pudieron disfrutar de una imagen que, como decíamos al comienzo, es poco usual y que, quizá por eso, todos quisieron captar con las cámaras de sus móviles.