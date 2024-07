Nace la asociación de usuarios de la ayuda a domicilio

Nace la Asociación de Usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio de Ávila (AUSAD), una iniciativa creada por tres usuarios y que busca ofrecer representación, orientación y ayuda a los que reciben el SAD para mejorar la atención y calidad, así como canalizar las incidencias y quejas que puedan surgir. Al frente está Lorenzo Ruiz-Valdepeñas, vecino de Ávila y usuario del servicio desde hace años y quien anima a otros afectados, mayores y dependientes, a acercarse al colectivo que está dando sus primeros pasos, una vez registrada la asociación en la Junta de Castilla y León.

Él mismo aprovecha la circunstancia de la puesta en marcha de la asociación para trasladar la queja por su situación personal, toda vez que desde el Ayuntamiento de Ávila le han comunicado recientemente por escrito que, tras la revisión de la tarifa por precio público correspondiente al SAD, de pagar 76 euros al mes por «dos horas» de atención del Servicio de Ayuda a Domicilio iba a tener que abonar 412,60 euros, aunque en principio la cantidad fijada que le habían trasladado ascendía a 628 euros. Lorenzo Ruiz reclamó al Ayuntamiento la revisión de esa tarifa y hace unos días le contestaron comunicándole que «la cuantía que debe abonar es la de 412,6 euros». Según la carta remitida, la aportación del usuario se extrae en función de su renta y patrimonio según la Declaración de IRPF del año 2022 y teniendo en cuenta las prestaciones de análoga naturaleza referidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que dice que «la percepción de una de las prestaciones económicas previstas en la ley deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga finalidad establecida en los régimenes públicos de protección social». En concreto se cita al complemento de gran invalidez, que precisamente es este caso.

Lorenzo Ruiz-Valdepeñas cobra una pensión mínima a la que se aplica un complemento del 50% por gran invalidez cuya cuantía, traslada, coincide al céntimo con la cantidad que debe pagar a partir del mes de junio al Ayuntamiento de Ávila. Este usuario no comparte la interpretación municipal de la normativa para la revisión de tarifa porque, explica, el servicio que le prestan es «de dos horas» al día y no ve «justo» que le deduzcan «toda la cantidad que yo percibo por 24 horas» del complemento de gran invalidez. «Debería ser algo proporcional, es ilógico que me cobren por todo un servicio que no me prestan», lamenta.

Este es un ejemplo de las incidencias que puedan surgir en torno al SAD, aunque el presidente de esta asociación reconoce que no todas «las actualizaciones de precios» se están materializando al alza, sino que también hay precios que se quedan igual o que bajan. Otras de las demandas, añade, es que «no cambien tanto de personal», algo que ve importante sobre todo en los casos de demencias, así como el hecho de que las personas contratadas «tengan su cualificación» porque «no siempre es así», asegura.