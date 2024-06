El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila, Enrique García Tejerizo, ha aasegurado que «Por Ávila vive de las rentas de lo que hizo el PP en materia de turismo» y ha acusado al equipo de gobierno municipal de «no haber hecho nada» en los últimos cinco años para que la ciudad avance en esta materia.

Para García Tejerizo, «Por Ávila turísticamente sigue viviendo de las rentas de lo que hicieron los gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila», recordando que «cinco años llevan en la Alcaldía, y en cinco años nuestros jóvenes salen de las facultades siendo químicos, filólogos, periodistas o farmacéuticos, pero en ese tiempo Por Ávila no ha hecho nada por el turismo de la ciudad, no ha aprendido nada, no ha impulsado nada, no ha renovado nada, no ha planteado nada, no ha diseñado nada nuevo para que la ciudad avance turísticamente, y eso es muy grave y lo pagan los abulenses».

El concejal popular lamentó que desde Por Ávila, «sigan viviendo del cuento porque no les sale ni una sola cuenta y porque viven en la improvisación. Les sorprende que ardan las parcelas que no desbrozan» y criticó el hecho de que «buscan un titular mandando cartas sobre la industria, pero no ponen ni un euro contante y sonante para que en Ávila haya más y mejor industria», y también que «no ofrecen colaboración a los comerciantes asfixiados por su mala planificación de obras, y en muchos casos mal ejecutadas, pero ahora sí piden colaboración para encontrar pirómanos, cosa que es alucinante».

cartel como metáfora. García Tejerizo realizó estas declaraciones en la explanda de los Cuatro Postes, junto a un cartel informativo para los turistas que está completamente deteriorado, lo que él considera como «una metáfora de lo que es el gobierno de Por Ávila en el Ayuntamiento de Ávila. Hace 96 días que en un Pleno desde el PP denunciamos el estado en el que se encuentra este cartel, y el alcalde contestó que se estaba trabajando para sustituirlo cuanto antes. Han pasado 96 días y aquí sigue, en un lugar muy especial en el que cientos de personas a diario se detienen para tomar la foto más espectacular de la ciudad de Ávila, y que se llevarán la impresión de que la gestión turística en la ciudad no debe ser la mejor cuando tenemos un cartel que es imposible de prácticamente ni siquiera descifrar».