Para quedarse «plasmado»

Todo aquel que pasara por la plaza del Rollo en la tarde de este viernes pudo percatarse de que allí estaba el autobús del centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (y hoy seguirá). Lógicamente se trataba de una colecta, pero no exactamente de sangre, si no de uno de sus componentes, el plasma, que no por ser menos conocido es menos importante. Cinco horas estuvo aparcado y en ese tiempo sólo se pudo citar a 10 pacientes, es así porque el proceso de extracción conlleva más tiempo que el de una donación de sangre al uso.

Casi el doble de tiempo dura la aféresis que la donación normal. Un procedimiento siempre seguro y que se quiere poner en valor por parte de ese centro de hemoterapia (Chemcyl) asi que... ¡Qué mejor que salir a la calle! La realidad es que no tiene nada que ver el número de donaciones de sangre que se registran anualmente con el número de las de plasma. «En Ávila no estamos mal y hemos ido creciendo con el paso de los años pero lo cierto es que a nivel general en esta cuestión España es deficitaria», explica Alejandro Reveriego, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila.

Básicamente la proporción en Ávila es de 10 donaciones de sangre por una de plasma ya que aquí en 2023 se realizaron casi 5.000 de las primeras y poco más de 500 de las segundas. Por eso han sacado el autobús a la calle, algo que volverán a hacer en octubre, anuncian, aunque por supuesto que se puede tener este gesto en el punto fijo de extracción en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, con cita previa, siempre mejor por aquello que lleva más tiempo. Los martes y los jueves están de 15 a 22 y los miércoles de 10,30 a 15 horas

Es pues el autobús una forma de visibilizarlo y darlo a conocer entre los potenciales donantes. Aquí hemos de decir que hay dos grupos especiales para la donación de plasma que son mejores que los demás y que pasan por el AB y el B. Los más codiciados para extraer de sus venas, que deben tener «buen acceso», un componente que tiene múltiples utilidades.

Y es que el plasma se utiliza para transfundir a pacientes por ejemplo con problemas de coagulación o para el tratamiento de enfermedades hematológicas. También para la elaboración de hemoderivados plasmáticos o medicamentos que se usan para tratar diversas enfermedades como la hemofilia, las enfermedades neurológicas que afectan a la marcha, por ejemplo la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica o el síndrome de Guillaim Barré y las inmunodeficiencias primarias.

Además sirve para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad RH materno fetal y para comensar los niveles de albúmina bajos en pacientes con grandes infecciones, en enfermos renales o grandes quemados.

Suficientes razones para acercarse a donar, algo que además se puede hacer con mucha más asiduidad porque al no extraer hematíes se puede tener este gesto cada dos semanas si así se desea. El donante se recupera rápido porque el resto de componentes de la sangre vuelven a sus venas en el mismo proceso de donación. De ahí que dure tanto la extracción ya que de algún modo hay que centrifugar para separar elementos y quedarse sólo con ese material.

Decíamos que por cada 10 donaciones de sangre hay en Ávila una de plasma. En el caso de Castilla y León por 108.640 donaciones de sangre, tiene 8.240 aféresis de plasma y eso que en este aspecto se ha experimentado una destacada subida del 38,77% ya que el año anterior eran 5.938 plasmaféresis. Precisamente el Centro de Hemoterapia y Hemodonación ha dispuesto de esa unidad móvil a lo largo de este año 2023 para facilitar la colaboración ciudadana que se ha visto reflejada en las 745 colectas que se han realizado.

Como decíamos esta mañana el autobús seguirá allí para extraer sangre al uso, no plasma y estará en horario de 10,30 a 14,15 horas para todo aquel que esté interesado en poner el brazo y tener un gran gesto.