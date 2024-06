Décadas de años atendiendo a personas ciegas o con graves deficiencias visuales desde las edades más tempranas avalan la labor de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que en la jornada de este martes celebró una jornada de puertas abiertas en su sede de Ávila, que sirvió para que, entre otros, escolares abulenses conocieran de cerca la labor realizada por esta entidad, que en la provincia abulense atiende a más de 370 afiliados, y da trabajo a cerca de 60 personas entre vendedores y personal en la sede.

La importancia de la atención desde las primeras etapas educativas, el uso de herramientas para poder desarrollar no sólo conocimiento sino también información, y dar a conocer las atenciones que se prestan para las personas que las necesitan, fueron algunas de las actividades más destacadas de una jornada en la que se destacó también posición importante que tiene la ONCE en la región, «tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de la actividad empresarial que realiza para generar puestos de trabajo para las personas con discapacidad», tal y como destacó Ismael Pérez, delegado de la ONCE en Castilla y León, presente en la delegación abulense que dirige Josep Murgui, quien puso en valor el trabajo que realizan, «desde que somos pequeños, todo el equipo de profesionales que nos atienden, empezando por los maestros, que son quienes se encargan de que los niños y niñas ciegos, empiecen a conocer el método Braille, gracias al cual accedemos a cuestiones tan valiosas y tan importantes como son la escritura y la lectura, y a través de ellas a la cultura y al conocimiento».

Murgui tuvo un recuerdo en este día para «además de nuestros afiliados, nuestros trabajadores aquí en Ávila. Tenemos una plantilla de en torno a 57 centinelas de la ilusión repartidos por toda la provincia que también ayudan a financiar todos estos servicios mediante la de todos nuestros productos de juego, y también para los cinco trabajadores que tenemos en la sede».

Por su parte, la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, agradeció el trabajo que realiza la ONCE «sobre todo a nivel de educación hacia los niños, la ayuda para todas las personas que se quedan ciegas, para que este sea su hogar, su casa, y donde puedan realizar el aprendizaje que les pueda dar su autonomía y su libertad».