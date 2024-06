El Ayuntamiento de Ávila ha aprobado de manera definitiva la 12ª modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que permitirá ampliar las instalaciones empresariales en el polígono industrial de Las Hervencias. Termina de esta manera un trámite administrativo que se inició en el Pleno del mes de octubre del año 2022, ya que una vez publicado el acuerdo el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, se ha dado el visto bueno definitivo a este proyecto con el que la empresa Transportes Esteban podrá mejorar sus instalaciones, y conllevará también la urbanización de la zona afectada.

La actuación consiste en la reparcelación y urbanización del sector de suelo urbano no consolidado ssunc 5-3 de Hervencias Industrial, que una vez superados todos los trámites, incluidos los de información pública y alegaciones, está en condiciones de ejecutarse. La zona afectada tiene una superficie de 56.000 metros cuadrados, que son los que suman los dos sectores afectados, y los trabajos tienen como objeto modificar las fichas de desarrollo de dos sectores de suelo urbano no consolidado del polígono industrial de Las Hervencias, de tal manera que lo que se ejecuta es una transferencia de una parte de la superficie afectada de un sector a otro para realizar el desarrollo de ambos sectores, ya que se delimitaron en la redacción inicial del PGOU y hasta este momento no se han desarrollado entre otros motivos, por la complejidad jurídica que suponía la incorporación de una misma finca, de grandes dimensiones, en dos sectores diferentes.

La transferencia de superficie ahora aprobada ofrece una mayor facilidad en el desarrollo de ambos sectores al simplificarse bastante los trámites jurídicos de formación de juntas de compensación, que ya está desarrollada o acuerdo entre mayorías, entre otras cuestiones, siempre atendiendo a facilitar la posibilidad del desarrollo de estos sectores que, desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Ávila, en el año 2005, todavía no se habían desarrollado.

De esta manera, con esta modificación puntual se posibilita el desarrollo de los sectores de suelo urbano no consolidado y se ayuda a completar la urbanización en una zona de la ciudad en la que se mejorará la trama urbana y las infraestructuras urbanas.

La actuación afecta a cerca de 56.000 metros cuadrados, aunque realmente el traspase de un sector a otro se reducirá a una parcela que ronda los 7.695 metros cuadrados (6.900 de uno y 775 de otro), de tal manera que los valores absolutos de la suma de los dos sectores se mantienen inalterados, por lo que, "en esencia, la modificación es interna entre ambos sectores pero nula en relación con el resto del municipio», tal y como se destacaba en el expediente de justificación de la modificación, en el que se apuntaba también que con estos cambios "se ordena e incorpora cierta coherencia en la configuración de los sectores para una mayor facilidad en su desarrollo. Además, generará una dinamización del mercado inmobiliario del municipio, permitiendo la fijación de nuevas empresas en un polígono industrial que necesita de oferta de suelo y una reactivación y renovación».

Los trabajos para la ejecución del proyecto que ha motivado la modificación del PGOUya están en marcha. Además de la ampliación de dotación de suelo industrial, se llevará a cabo una urbanización de la zona, con la creación de nuevas calles que den servicio a las instalaciones ampliadas que surgen de esta actuación. En el acuerdo aprobado se hace constar que las obras proyectadas se completarán con las correspondientes prescripciones sobre de jardinería y mobiliario urbano, señalización viaria, seguridad de tráfico, cerramiento de las parcelas de cesión municipal y soterramiento de la líneas eléctricas afectadas, en su caso.

La valoración de los terrenos afectados ronda los 1,6 millones de euros, mientras que la inversión prevista en la urbanización se acerca a los 400.000 euros.