La negociación por el ERTE de Albie en la Escuela, en suspenso

La negociación entre la empresa Albie y los sindicatos UGT y CCOO para tratar el posible ERTE de sus trabajadores en la Escuela de Policía está en suspenso. Durante la mesa de conversación mantenida ayer entre las partes no se llegó a ninguna conclusión ni acuerdo y ambas se emplazaron a hoy (13,00 horas) para mantener una nueva reunión que sea satisfactoria para los dos.

Inicialmente, Albie propuso a los sindicatos un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 55 de sus 112 empleados (casi la mitad de la plantilla) en el centro educativo hasta el 5 de diciembre. Una decisión que justificaron «por causas de la producción» debido a la marcha, hace varios días, de casi un millar de alumnos de la Escuela de Policía para ayudar en Valencia a los damnificados por la DANA. Sin embargo, UGT, sindicato mayoritario en la empresa del servicio de cafetería, no acepta ni comprende esta medida. A cambio, en la mesa de negociación propusieron la reducción de las jornadas laborales al 50% y que Albie cumplimentara, como mínimo, hasta el 100% restante. La empresa está de acuerdo con esta sugerencia, pero no acepta pagar la compensación por las horas no trabajadas de los empleados. Ante esta situación, las negociaciones continuarán hoy a partir de los cambios que proponga la entidad a la medida del sindicato.

«UGT lo que quiere es que la empresa no pierda dinero, pero que los trabajadores tampoco», afirmó la secretaria de organización de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Ávila, Ana Isabel Gómez. «Nosotros, desde luego, si no se cumplimenta por parte de la empresa una negociación al 90% o al 100%, estaríamos dispuestos a negociar. Pero si la empresa se niega totalmente a cubrir esas cantidades, esto no iría a ningún lado», adelantó Gómez.

Albie propone este ERTE ETOP debido a la ausencia de gran cantidad de los futuros policías en su centro formativo, lo que repercute directamente en su servicio de restauración y cafetería. Sin embargo, desde el sindicato argumenta que se tome una medida acorde al número de estudiantes presentes durante este periodo de tiempo en la Escuela de Policía. «Nosotros hemos dicho a la empresa que haga la reducción en proporción a los alumnos que vayan a permanecer en el centro y que sea alternativa, pero no a coste cero», matizó la representante sindical. Por tanto, la proposición de UGT se resume en que los empleados trabajarían dos semanas (pagados por la empresa) y las otras dos semanas restantes estarían en ERTE (pagados al 70% por el SEPE y el otro 30% debería abonarlo la empresa).

Esta opción podría ser mas beneficiosa para los trabajadores de Albie, más si se tiene en cuenta que cuentan con un tipo de contrato fijo-discontinuo. Es decir, durante dos meses y medio permanecen en el paro. Por tanto, en caso de que se aplicase este Expediente de Regulación Temporald de Empleo por causas de la producción que propone Albie, sus condiciones económicas se verían muy afectadas. «La otra parte entiende que es mejor una suspensión que una reducción de las jornadas, pero nosotros entendemos que es menos drástico una reducción que una suspensión. Además, En el anterior ERTE que hubo por el COVID los trabajadores perdieron dinero y perdieron paro», desveló Ana Isabel Gómez.

En definitiva, que en la reunión de ayer no se llegó a nada definitivo y hoy volverán a verse en busca de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Mientras, los trabajadores siguen con la incertidumbre sobre su empleo.