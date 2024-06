Respaldo de Vox a las asociaciones de vecinos ante el recorte

El grupo municipal de Vox ha manifestado su apoyo a todos los vecinos de Ávila ante el recorte económico que el equipo de gobierno ha planteado a la FAVA, que pasará de 110.000 euros a sólo 40.000 euros en un solo año.

Desde Vox recuerdan que el Consistorio «obligó» a la Federación hace varios años a que asumiese el pago de los suministros de los locales municipales, reforzando la dotación económica hasta los 110.000 euros para que pudiese hacer frente a esos gastos. A su vez, precisan que «esa imposición no fue del agrado de la FAVA, pues consideraba que de no existir un compromiso inequívoco por parte del equipo de gobierno, fuese del signo político que fuese, podría suceder algo como lo que está aconteciendo en este momento, teniendo que destinar el 100% de la subvención al pago de suministros, cuando ésta debiera de ser una obligación municipal». A su vez, desde Vox insisten en que la partida presupuestaría de la FAVA «asciende solamente a 40.000 euros y no a los 70.000 euros» como ha anunciado el Ayuntamiento, y precisan que esa partida de 30.000 euros está destinada al mantenimiento de los edificios de las asociaciones de vecinos, «a la cual no tiene acceso la FAVA».

A juicio de Vox, «llevar a cabo el recorte presupuestado a la FAVA la deja en una situación desigual respecto al resto de asociaciones maltratadas por Por Ávila, puesto que los 40.000 euros se destinarán mayoritariamente al abono de suministros de locales municipales, los cuales tendrían que ser sufragados por el consistorio».