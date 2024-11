Quejas por la retiradas de las marquesinas en Navalperal

El alcalde de Navalperal de Pinares, José Luis Bartolomé, ha dirigido una nueva carta al presidente de Adif para preguntar sobre varios temas, en especial por las marquesinas retiradas en la estación, pero también por las obras del paso subterráneo que siguen paradas.

En la misiva remitida se señala que, con el comienzo de las obras del paso subterráneo de la estación de Navalperal, «se desmontaron las marquesinas que protegían a los usuarios del ferrocarril de las inclemencias del tiempo. Al paralizarse las obras, dichas marquesinas o refugios no se han vuelto a instalar, por lo que los usuarios nos trasladan las quejas y necesidad de estas instalaciones, dirigiéndose al Ayuntamiento, pidiendo información que no podemos dar porque no la tenemos. Pos eso, le pedimos que nos informe al respecto para poder tranquilizar a los usuarios del tren».

Por otra parte, el regidor aprovecha la carta para «solicitar información sobre las obras del paso subterráneo» y reitera «la necesidad de limpiar y adecentar todo el paso de la estación para que no ocurra lo del verano pasado, que se produjo un incendio que pudo provocar una tragedia».

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Navalperal de Pinares se dirige a Adif con motivo de la estación de tren y las obras del paso subterráneo. En febrero de este mismo año, se envió una carta para manifestar «el malestar que hay en la localidad ante los rumores de que se van a paralizar las obras que se están realizando en la estación de Navalperal de Pinares, por motivos que desconocemos», por lo que solicitaban información al respecto. Además en esta misma carta le sugieren «que se tomen las medidas necesarias dirigidas al decoro y seguridad para todas las personas que utilizan el ferrocarril, toda vez que las obras actuales han deteriorado las instalaciones y el equipamiento de la estación».

Poco después el propio Adif aseguraba, respecto a estas obras en Navalperal de Pinares, que estaba «previsto suspender temporalmente su ejecución a partir de mediados de marzo para la tramitación de un modificado, necesario para cambiar el procedimiento constructivo».

Desde ese momento no se han conocido públicamente más avances en este proyecto y cómo será la ejecución final de una importante reivindicación de la localidad, por la que se ha luchado años, y que tiene que servir para contar en la estación de tren de un paso inferior para pasar entre andenes, además de llevar a cabo mejoras en la iluminación y la accesibilidad.