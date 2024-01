La incidencia de la gripe se dispara y "estresa" al sistema

La incidencia del virus de la gripe se está disparando en la provincia de Ávila y en el conjunto de Castilla y León y eso se está empezando a notar en la asistencia a los centros sanitarios, principalmente a las urgencias de los centros de salud y el hospital. El jefe del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila, Luis GonzálezMaroto, explica que de momento no se puede hablar de saturación, pero reconoce que «la situación cambia a días» y «va a más», no en vano «lo previsible» es que la incidencia de la gripe y otros virus «siga aumentando exponencialmente» en las próximas semanas, tras estos días festivos con proliferación de reuniones en lugares cerrados y teniendo en cuenta que en unos días vuelve el colegio y los contagios pueden multiplicarse. «El sistema aguanta, pero empieza a estar estresado y con un volumen de afluencia superior al habitual» en cuanto a la asistencia médica y la hospitalización, apunta González Maroto, quien añade que la situación, sin ser crítica aún, «empieza a preocupar».

Los datos también lo apuntan. «En quince días hemos pasado de una incidencia de gripe de 34 casos por 100.000 habitantes en Castilla y León a 207 en la última semana del año», lo que significa haber entrado «en el umbral de epidemia» (desde los 50 casos) y haber superado ya el máximo de incidencia registrado el año pasado, que se dio a principios de marzo, con 148 casos por 100.000 habitantes. Además en estos momentos se cree que «todavía no hemos llegado al pico» y que la incidencia seguirá al alza.

En este contexto, el jefe del Servicio Territorial de Sanidad insiste en recomendar a las personas que tengan síntomas gripales que «usen mascarilla, especialmente si están lugares cerrados», una herramienta que «nos vino muy bien en pandemia como medida de prevención de contagios y que sigue siendo muy útil», aunque ahora ya no se use de forma generalizada.

La vacunación es otra de las medidas de prevención sobre la que se está poniendo el foco por parte de las autoridades sanitarias. De hecho, desde la Junta se ha insistido esta semana en la conveniencia de vacunar a la población infantil entre 6 meses y 4 años de edad, dado el bajo porcentaje de cobertura registrado, y sobre todo a los mayores de 60 años, sobre todo a aquellos que lo tengan indicado por su médico debido a patologías asociadas que pueden convertir una infección viral en un proceso más grave.

poco más del 60%. La cobertura de vacunación frente a la gripe estacional se considera que está siendo «baja» en Ávila, pese a que supera en algunos puntos la media regional. En concreto, a fecha del 3 de enero se habían vacunado frente a la gripe en la provincia 46.620 personas, con una cobertura de menores de 2 años del 54,6%, de 2 a 5 años del 42,4% y del 63,5% en el caso de los mayores de 60 años. En el conjunto de la región el dato para los mayores no llega al 61%.

