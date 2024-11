El PP presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila ha registrado «una enmienda a la totalidad devolutiva» a los presupuestos del Ayuntamiento de Ávila para el año 2025, «que es la única forma de enmendar que nos han dejado viable la nueva coalición de gobierno entre Por Ávila y VOX». Así lo ha asegurado el portavoz del PP en el Consistorio abulense, Jorge Pato, quien comentó que el borrador presentado desde el equipo de gobierno a los grupos de la oposición, «no se ha elaborado únicamente por el equipo de gobierno de Por Ávila, sino que ha contado con la participación activa de los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Ávila, Fernando Toribio, Laura García y José Manuel Lorenzo, que se han puesto mano a mano con Sánchez Cabrera y el resto de sus concejales para decidir el proyecto de presupuestos para 2025 resultante del sablazo con las ordenanzas fiscales que perpetraron hace unas semanas».

Para el portavoz del PP, las cuentas presentadas son «una faena al alimón entre la formación amarilla y la verde y, por lo tanto, nada de lo que podamos aportar los grupos de la oposición va a prosperar».

Pato desmintió que el acuerdo de la bajada del sueldo del 10% a los liberados vaya a ser real, porque «al haber sido incapaces los miembros de Vox de arrancar de Sánchez Cabrera la congelación de sus salarios, la verdad matemática es que los liberados solo van a sufrir este año un recorte de un 7%, que en 2026 será sólo de un 4 y que en 2027 será únicamente un mísero 1%. Es decir, o les han engañado o se han dejado engañar gustosamente. Sea como fuere, lo que firmaron no se cumple. Si se suben los sueldos de los liberados un 3% para luego bajarlos un 10, la realidad es que el recorte que vendieron a cambio del sablazo fiscal a los abulenses no se va a cumplir».

Y en cuanto a la recuperación de las subvenciones al tejido asociativo, Pato aseguró que todas las asociaciones y clubes deportivos que durante este año «sufrieron un recorte de un 70%, no van a recuperar los importes del año 2023, es decir, que Vox, que se presenta como adalid imaginario de los que sufrieron ese recorte, no ha conseguido que se recuperen las subvenciones que el tejido asociativo tenía, sufriendo una merma entre un 32 y un 50% respecto a los importes que percibían en el año 2023. Pero que no se equivoquen los miembros de la nueva coalición de gobierno, los abulenses en general y el tejido asociativo en particular no son tontos, están perfectamente informados y son conscientes de lo que se está haciendo desde la Alcaldía con ellos. Y no lo van a olvidar».

«Ante estas circunstancias, el grupo municipal delPartido Popular solo puede optar por devolver el proyecto de presupuestos y que las 14 cabezas pensantes que lo pergeñaron procedan a modificarlo, de tal manera que el tejido asociativo vuelva a percibir las subvenciones tal y como lo hacían el año 2023 antes de que sufriese el salvaje ataque de las zarpas de Por Ávila, y por decencia política, por coherencia y, sin que sirva de precedente, para ser fieles a la verdad, hagan el recorte necesario para que los sueldos de los liberados sufran una bajada real de un 10%», concluyó Pato.