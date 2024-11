«No vamos a vencer al suicidio. Pero podemos minimizarlo»

«No creo que podamos acabar con el suicidio por muchos medios que se pongan.Es una opción que tiene el ser humano, que sabe lo que es el dolor, pero también el sufrimiento». Con estas palabras comenzaba el psicólogo clínico Javier Urra su encuentro con los medios abulenses antes de pronunciar la conferencia que sobre suicidio y prevención organizaron este martes en Ávila la asociación Hablemos, el grupo Tribuna y la DiputaciónProvincial. Un mensaje en principio poco esperanzador pero que Urra quiso matizar asegurando que lo que sí se puede hacer es trabajar tanto con las personas sobrevivientes, «a las que les queda toda una vida con interrogantes y con una situación durísima», como con aquellas que muestran tendencias suicidas.

En el primer caso, el conocido terapeuta apuntaba a que «quizá lo más duro que puede pasar es que un ser muy querido por ti se quite la vida, porque genera un interrogante de culpabilidad que yo creo que no es justo en la mayoría de las ocasiones».

El que fuera primer Defensor del Menor centraba buena parte de su intervención en su experiencia en el día a día con jóvenes que no tienen ilusión por vivir, pero a los que si se les da la oportunidad de ayudar a los demás y de salvar la vida a otros, se comprometen. «Por ahí estaría quizá la prevención y generar un carácter, para saber que la vida a veces te va a doblegar, que vas a sufrir, pero que hay una razón para vivir.Es fácil de decir pero no siempre es fácil de llevar a efecto», reflexionaba Urra, para el que «el suicidio no es un tema complejo.Es el tema. No hay otro tema».

«¿Ypor qué la gente se suicida?», se preguntaba en alta voz Urra, que recordaba que enEspaña, en la actualidad, se suicidan tres personas por cada persona que muere en accidente de tráfico. «Es muy difícil de saberlo, quizá porque el sufrimiento supera la capacidad de afrontamiento en un momento dado», respondía, y hablaba en este sentido de la existencia de «preavisos» que puedan dar la voz de alarma en determinadas ocasiones. «Yo empiezo a creer que hay casos en que no transmiten sus sufrimientos, sus dudas», lamentaba.

En su intervención en LosSerrano, Javier Urra también quiso abordar el papel que tienen los medios de comunicación a la hora de transmitir estas informaciones. «El tema es cómo se hace desde el respeto», planteaba el psicólogo clínico, que daba tres pistas para ello: no dando detalles; diciendo en qué casos había adicciones o trastornos mentales; y en otros, dejando un interrogante, «porque ése es el ser humano».

«Tenemos que luchar contra el suicidio, sí. ¿Lo vamos a vencer? No. Podemos minimizarlo, y ése es el reto», concluía.

hablemos y diputación. A la conferencia asistía también Emi Caidas, presidenta de Hablemos, que apuntaba por su parte la importancia que tiene abordar el tema del suicidio, especialmente «en estos momentos», al asegurar que «llevamos unos meses complicados en esta provincia en cuanto a suicidios se refiere».

Carlos García, presidente de la Diputación, aprovechaba por su parte su encuentro con los medios antes de la charla para exigir un Plan Nacional Contra el Suicidio. «De poco sirve que las instituciones locales queramos colaborar si a nivel nacional no se destinan recursos y profesionales para todas y cada una de las terapias necesarias», decía García, que es también psicólogo clínico. «Este problema se soluciona con recursos en el sentido amplio, pero también, visualizando», apuntaba hacia otro lado García, y aplaudía en este caso a la asociación Hablemos.