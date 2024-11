Un alumno de la Escuela salva una mujer en el Metro de Madrid

Los agentes de policía no descansan ni cuando están fuera de servicio o de descanso. Un alumno de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, que se encontraba de permiso en Madrid después de participar en las labores de auxilio a las víctimas de la DANA en Valencia, rescató a una mujer que caminaba desorientada por las vías del Metro de Madrid. Precisamente, el joven era uno de los pasajeros de un convoy que se tuvo que detener por la presencia de esta persona, que caminaba en dirección hacia el tren.

La mujer, que cada vez se adentraba más en el túnel, llegó a invadir incluso el espacio entre ambas vías. En ese momento, el inexperto agente no dudó en salir detrás de ella para ponerla a salvo arriesgan do también su vida, ya que la circulación en el sentido opuesto no estaba cortada. Tras llegar a la altura de la fémina, según informó la Dirección General de la Policía, logró llevarla hasta el andén y ponerla a salvo. Finalmente, la mujer fue atendida por el personal sanitario y fue trasladada hasta un centro hospitalario de la capital de España. Este futuro agente de policía se convirtió, sin pretenderlo, en héroe durante su periodo de ocio. Pasó de ayudar en el contigente desplegado por la Policía Nacional en Valencia por la DANA a salvar a una mujer de morir trágicamente atropellada por el metro de Madrid en cuestión de días. Esta situación le servirá como entrenamiento de lo que se puede enfrentar en el futuro dentro de su profesión.

Precisamente, esta pasada semana se produjo el relevo de 953 alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, quienes trabajan incansablemente en tareas de limpieza y desescombro en las zonas afectadas por la DANA en Valencia.