La gran generosidad de Jorge

Como una (inmensa) muestra de agradecimiento. Así han recibido en Faema el precioso gesto que Jorge Pérez, uno de sus usuarios, ha querido tener con la entidad.

Porque Jorge ha donado a Faema ni más ni menos que más de 23.000 de los 47.000 euros necesarios para la compra del nuevo vehículo para la delegación de la asociación en La Adrada.

Jorge es una persona con discapacidad que lleva recibiendo servicios de Faema desde hace tres años y que, como cuenta Inma Pose, directora general de Faema, vive en la actualidad en una vivienda supervisada de la entidad.

«Cuando llegó necesitó mucho apoyo: emocional, aprendizaje de tareas de la vida diaria, ayuda en la gestión económica... Y desde entonces siempre ha estado muy agradecido a Faema. No ha tenido una vida fácil y en cuanto su madre tuvo que ingresar en una residencia, Faema fue uno de sus grandes apoyos», continúa hablando Pose.

A su lado, Jorge apunta que si hace esta generosa donación es «porque quiero ayudar a través de Faema a que otras personas como yo puedan recibir atención y ayuda. Siempre he estado muy agradecido al apoyo recibido y quería que el dinero se destinara a algo bueno».

Jorge tiene claro que «este gesto de generosidad ha sido muy meditado. El dinero es fruto de la herencia de mi madre y desde la asociación siempre me han dicho que lo dejara para lo que pudiera necesitar. Pero yo no he querido porque la vida me ha enseñado que a veces tener dinero te puede perjudicar si lo usan de forma inadecuada. Quiero que mi madre se sienta orgullosa de mí», se emociona Jorge al recordarla.

En el acto de presentación del vehículo, Jorge estuvo arropado por miembros de la Junta Directiva, compañeros y profesionales de la entidad en la sede de la capital. Desde allí, el vehículo se trasladó a La Adrada, donde Faema gestiona un centro multiservicios y una vivienda supervisada y donde la famila de la entidad de esta localidad del Tiétar mostró también su alegría y agradecimiento por la donación.

En el apenas un año de funcionamiento de esta delación de Faema, en ella se está atendiendo a 54 personas con discapacidad en la zona. A ellas se les ofrece desde los servicios de promoción de la autonomía personal a asistencia personal y viviendas supervisadas. También se está apoyando a 50 familias y se tiene en marcha el proyecto infantojuvenil en colaboración con colegios e institutos de la zona.

Todos estos servicios han hecho posible tener un impacto laboral habiendo creado 15 puestos de trabajo.

En el caso concreto del nuevo vehículo que les dará servicio, éste tiene una capacidad para nueve plazas y será una herramienta fundamental para apoyar a que las personas puedan recibir servicios especializados ser recogidos en La Adrada, Sotillo de La Adrada, Casillas, Santa María del Tietar, Piedralaves y Casavieja, fundamentalmente.

«También habría que mencionar el impacto económico en la zona, porque todos los proveedores de alimentación y mantenimiento son empresas locales», quiere subrayar Pose, que además aplaude «la excelente coordinación y actividades conjuntas que se organizan con la asociación de jubilados de La Adrada».

Por último, desde Faema se apunta a que el funcionamiento de los servicios que se prestan en la zona no sería posible sin la financiación y colaboración de la Junta de Castilla y León; de la Gerencia de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Ávila; y el Ayuntamiento de La Adrada.