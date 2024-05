En Ávila no habrá problema para el suministro de la vacuna infantil Rotateq, la vacuna infantil contra el rotavirus, causante de un tipo de gastroenteritis. La alarma por la falta de esta vacuna, que parece que afecta a otros lugares, no genera problemas en Ávila ni en Castilla y León, dado que la vacunación frente a este virus está incluida en el calendario vacunal y se administra desde el sistema sanitario de Castilla y León, según explican desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila y confirman desde el propio Sacyl, que recalca que ellos compran la vacuna y se inocula cuando está indicado, con excepción de los niños que no estén dados de alta en el Sacyl y van por el sistema privado.

Sobre la disponibilidad de esta vacuna, se recuerda que la vacunación frente al rotavirus se incorporó en el calendario vacunal del 2023 para todos los lactantes en el primer año de vida y que se administra a todos los nacidos desde el 1 de enero de 2023. Fue una de las vacunas incluidas en la compra realizada el pasado mes de febrero con más de ocho millones de euros y 265.000 dosis para diferentes tipos de vacuna y que, en este caso concreto, se administra a los 2 y 3 ó 4 meses con la vacuna monovalente y si se trata de tres dosis será a los 2, 3 y 4 meses con la pentavalente.

Ese contrato fue el primero de 2024 y ya entonces se anunció que se iría completando en sucesivos acuerdos hasta alcanzar el suministro de todas las vacunas que ofrece el calendario oficial de vacunaciones e inmunizaciones sistemáticas a la largo de la vida para las personas de Castilla y León.

Este lunes se conoció que se había informado de la escasez de Rotateq, sobre todo después de que la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud la incluyera en su calendario vacunal (ya estaba en Castilla y León) por lo que se consideraba que podría tardarse «meses» en la normalización de su disponibilidad. Rotateq es una vacuna diseñada para prevenir el rotavirus, una de las principales causas de grastroenteritis grave en bebés y niños pequeños, con una enfermedad que puede causar episodios debilitantes de diarrea, vómitos, fiebre y deshidratación. La vacuna actúa estimulando el sistema inmunológico del cuerpo para que pueda reconocer y combatir el virus de manera oficial.

En este sentido, la herramienta de búsqueda de medicamentos en falta de la Red de Farmacias Luda Partners registró más de 700 consultas de esta vacuna en tan solo 20 días, lo que aseguran que representa un aumento significativo en comparación con todo el año anterior, cuando se realizaron únicamente 18 búsquedas.

Respecto a toda esta situación, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila, Marta Terciado, insiste en que esa vacuna «en Castilla y León está incluida en el calendario vacunal desde enero de 2023» pero a nivel nacional «en enero de 2024», por lo que ellos mismos hablaron con Sacyl y les indicaron que «han comprado todas las unidades que van a necesitar y no va a haber problema y menos en farmacia comunitaria porque no hay demanda dado que al final todos los niños se lo ponen a través de su centro de salud». Incluso han llamado a la distribuidora «y no tenían pero no tenían porque no hay demanda no porque esté en desabastecimiento». Otra cosa diferente es cuando una vacuna no está en el calendario sino que es una «recomendación» y entonces sí que hay que comprarla en las farmacias.