La terraza más chula y animada de Las Hervencias

Desde verano la oferta hostelera de la zona norte de la capital abulense cuenta con un nuevo local, se trata de La Chula, una cafetería restaurante ubicada en la avenida Juan Carlos I, muy cerca del Hospital y en pleno barrio de Las Hervencias, que abrió sus puertas a principios del pasado mes de julio con muy buena acogida por parte del público, tal y como reconoce Nada Lakhal, su propietaria y a la que parece no ponérsele nada por delante. Y es que con tan solo 24 años se ha puesto al frente de un negocio que actualmente ocupa a ocho personas, tres en cocina y cinco camareros. De hecho, cuenta Nada, el nombre del local es algo que cariñosamente a ella le han llamado muchas veces por su carácter valiente, seguro y luchador. «Desde muy joven he sido así y por eso me han dicho muchas veces que qué chula soy», dice Nada para explicar el porqué del nombre de su local.

Pese a su juventud experiencia no le falta en hostelería aNada quien con 19 años empezó a trabajar en una popular hamburguesería como friegaplatos y en poco tiempo se convirtió en jefa de cocina. Tras varios trabajos en otros restaurantes, y justo por ese carácter del que ella presume, no se lo pensó mucho cuando le surgió la oportunidad de ponerse al frente de un negocio propio algo que, cuenta, hubiera hecho aún antes pero que se demoró más de la cuenta por distintos motivos.

La terraza de La Chula ha sido, reconoce, todo un éxito entre otras cosas porque ha puesto en valor el amplio espacio exterior de este local. De hecho, este verano la terraza de La Chula ha sido uno de los lugares de moda de la capital abulense, completando su oferta con actuaciones en directo que se siguen programando.

La terraza más chula y animada de Las HervenciasLa Chula, que cuenta con carta específica para desayunos, abre a las 9,00 horas y ofrece también menú diario casero por 13,90 euros que incluye primero, segundo, postre y bebida. También tiene esta cafetería restaurante carta de meriendas y de tapeo, entre cuya oferta destaca la tosta La Chula, elaborada con zumo de naranja, huevo, magreta, jamón york y queso y que es la tapa estrella de este local donde pese al origen marroquí de su dueña, que nació en Tánger pero lleva desde niña en Ávila, se pueden degustar platos típicos abulenses como las patatas revolconas con torreznos, el cocido (que se ofrece todos los jueves y viernes) o la paella, que no falta los domingos.

De cara a las fiestas navideñas La Chula, con un comedor con capacidad para 280